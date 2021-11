Kyrie Irving pourrait réapparaître juste pour le All-Star Game

09/11/2021 à 17:44 CET

Roger Pros

Dans environ deux mois, une date sera inscrite sur tous les agendas des fans de la NBA, la voter pour lui All-star Jeu, le jeu auquel seuls les meilleurs joueurs de la ligue participent chaque année. De plus, cette année -qui se tiendra à Cleveland- pourrait avoir une incitation supplémentaire pour les fans lors du vote, puisque Cela pourrait signifier le retour de Kyrie Irving au tribunal.

Au cas où finalement, les entraîneurs et les fans décidé de donner l’occasion de Kyrie participer au All-Star Game, cela laisserait ouverte la possibilité au meneur des Nets de faire son première et unique apparition de la saison. D’autre part, il en résulte peu probable, bien que des sources de la NBA et des Nets aient confirmé qu’en Irving est toujours sur la liste de l’équipe peut être voté, même si je n’ai pas joué une minute cette saison.

La raison pour laquelle Kyrie n’a pas encore joué un seul match avec son équipe cette saison, c’est parce que refus de se faire vacciner contre le Covid-19 quand c’était obligatoire dans son équipe, les Brooklyn Nets. Face à cette situation, l’équipe de New York a décidé de le retirer de l’équipe, ce que la base lui-même a valorisé sur son Instagram avec les mots suivants : « Personne ne va détourner mes paroles ou m’enlever le pouvoir de dire ces choses. Ne pensez pas que je me retire pour non-respect du mandat de vaccination. » Les arrêtés de la ville de New York en revanche aussi ils l’empêchent de jouer au Barclays Center (le pavillon des Brooklyn Nets) et à ses côtés, Irving ne semble pas disposé à changer d’avisLe n°11 des Nets semble donc avoir du mal à jouer cette saison.

Et c’est précisément là qu’intervient le All-Star Game, puisque grâce au nouveau processus de ligue, les fans ont 50% des votes All-Star (tandis que l’autre moitié est répartie à parts égales entre les médias et les joueurs), donc dans le cas où un grand nombre de fans ont voté pour le joueur australien, Irving pourrait jouer son premier et probablement son dernier match de la saison. Il faudra cependant voir si Irving continue d’entretenir une large base de fans pour réaliser un exploit, qui a priori, semble presque impossible.