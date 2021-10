Kyrie Irving reçoit l’autorisation de s’entraîner avec les Brooklyn Nets

Kyrie Irving Il est toujours déterminé à ne pas se faire vacciner et les conséquences pour lui et son équipe peuvent être importantes, mais il a reçu de bonnes nouvelles ces dernières heures, comme l’indique ESPN. Et c’est que le talentueux base pourra s’entraîner avec ses coéquipiers comme le HSS Training Center est envisagé, les installations où se prépare l’équipe, un enclos privé et, donc, dispensé de l’obligation de se faire vacciner que marquent les autorités. La possibilité qu’il joue à l’extérieur lundi contre les Sixers est là au cas où il pourrait réussir certains entraînements.

