Kyrie Irving révèle sa plus grande peur au milieu du retour des filets (vidéo)

Kyrie Irving n’a pas encore joué un seul match pour les Brooklyn Nets cette année.

Parce que le joueur de 29 ans a refusé de se faire vacciner au début de la saison et en raison des mandats de New York obligeant les athlètes à domicile à se faire vacciner, il n’était éligible que pour jouer dans les matchs à l’extérieur. Pendant un certain temps, les Nets ont refusé de s’adapter à cela – et Irving a perdu beaucoup d’argent dans le processus.

En décembre, cependant, les choses ont changé. Les blessures et les absences liées au COVID ont rendu le retour d’Irving une nécessité, et Brooklyn a finalement cédé.

À l’avenir, Irving ne sera autorisé à jouer que dans les matchs à l’extérieur.

Lors d’une récente session médiatique avec des journalistes, Irving a admis qu’il y avait une certaine hésitation à propos de son grand retour à la NBA.

Plus précisément, il a également avoué sa plus grande peur : ne pas jouer au niveau qu’il s’était précédemment fixé.

« La nuit dernière, je pouvais à peine dormir », a-t-il déclaré par Brian Lewis du New York Post. « Je suis comme, mec, je ne veux tout simplement pas sortir et ne pas être ce que je sais que je suis en tant que joueur… (Mon) cœur bat et ne suis plus nerveux et ne touche plus le basket-ball, et juste le rythme de le jeu. Je l’ai raté. »

Irving a également déclaré qu’il n’y avait aucune mauvaise volonté entre lui et les Nets pour ce qui s’est passé.

Kyrie Irving dit qu’il comprend la décision initiale des Nets de ne pas lui permettre d’être avec l’équipe en tant que joueur à temps partiel : « Je connaissais les conséquences. Je n’étais pas préparé pour eux par aucun effort d’imagination. pic.twitter.com/osDMavUdwT – Vidéos Nets (@SNYNets) 29 décembre 2021

« J’ai compris leur décision et je l’ai respectée », a-t-il déclaré.

«Je devais vraiment m’asseoir et réfléchir et essayer de ne pas devenir trop attaché émotionnellement. Pour ce qu’ils décidaient de faire, j’ai dû m’asseoir et vraiment évaluer les choses et les voir de leur point de vue, c’est-à-dire l’organisation et mes coéquipiers. J’ai vraiment sympathisé et compris leur choix de dire : « Si vous n’allez pas être complètement vacciné, alors vous ne pouvez pas être un participant à part entière.

« Je connaissais les conséquences. Je n’étais pas préparé pour eux, par aucun effort d’imagination. Au début de la saison, j’ai réfléchi à la possibilité d’être un coéquipier à temps plein, de sortir, de m’amuser et de donner une idée d’une grande marque de basket-ball. Mais malheureusement, ça ne s’est pas passé comme ça.

La résistance d’Irving à se faire vacciner a fait des ravages. Sa relation avec les Nets, quoi qu’il en dise, en a souffert. Même chose avec son amitié avec son coéquipier Kevin Durant.

La date de retour d’Irving est fixée. Il sera intéressant de voir comment il se comporte finalement quand il est là-bas.

Si les Nets remportent un titre cette année grâce aux contributions d’Irving, tous ses malheurs de début de saison seront oubliés. Sinon, ne soyez pas surpris si les gens se demandent si l’équipe a pris la bonne décision en le laissant revenir.

