Kyrie Irving reviendra jouer pour les Brooklyn Nets à l’extérieur

Kyrie Irving retournera jouer avec Filets de Brooklyn. Les blessures et les positifs pour le coronavirus ont incité la franchise new-yorkaise à décider de ne pas vacciner la base pour les matchs auxquels les Nets jouent en dehors de New York. Ainsi, le joueur a déjà commencé à s’entraîner avec l’équipe, bien que sa date de début n’ait pas encore été confirmée.

Sources : Kyrie Irving jouera dans des matchs sur route et s’entraînera à domicile avec les Brooklyn Nets. Il devrait s’entraîner avec l’équipe dans les prochains jours. https://t.co/QilgYMM4Lo – Shams Charania (@ShamsCharania) 17 décembre 2021

La situation dans les Brooklyn Nets en ce moment à cause du Covid est vraiment préoccupante. Jusqu’à sept joueurs sont actuellement sortis après avoir été testés positifs : LaMarcus Aldridge, Paul Millsap, James Johnson, DeAndre ‘Bembry, Jevon Carter, Bruce Brown et James Harden. Ceci, couplé à la perte de Joe Harris en raison d’une blessure, a incité les Nets à décider de récupérer Kyrie Irving.

La situation d’Irving

Rappelons que Kyrie Irving n’a pas encore fait ses débuts en NBA cette saison après avoir décidé de ne pas se faire vacciner. A New York, on ne peut pas jouer sans l’avoir été et les Nets ont décidé que, pour qu’il ne joue que les matchs à l’extérieur, il valait mieux le laisser de côté. Ainsi, il s’entraîne seul depuis le début de la campagne. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur son possible départ, que les Nets seraient à la recherche d’un transfert, mais au final il semble qu’il finira par jouer. Nous verrons combien de temps durera cette nouvelle situation provoquée par la pandémie.