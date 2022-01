Kyrie Irving revient : « Il a beaucoup d’émotions dans la tête »

Kyrie Irving fera ses débuts officiels cette saison en NBA ce matin au Bankers Life Fieldhouse d’Indianapolis dans le match qui sera joué Indiana Pacers Oui Filets de Brooklyn. Les coéquipiers du joueur vaccin le plus pertinent de la NBA sont ravis de son retour.

Il faut se rappeler que les Nets ont pris la décision de ne pas avoir Irving initialement en raison de la mesure de l’État de New York de ne pas autoriser les personnes non vaccinées à entrer dans les sites sportifs. Ils ont décidé qu’il valait mieux pour lui de ne pas jouer que seulement dans les matchs à l’extérieur, ce qui pourrait causer un gâchis dans la préparation des matchs. Cependant, les pertes continues par coronavirus produites en championnat ont fait changer d’avis les Nets, qui vont commencer à avoir Irving désormais, on verra si jusqu’à la fin de la saison.

Ainsi, d’ici la fin de la ligue régulière, Irving pourra disputer des matchs à l’extérieur sauf contre les New York Knicks, les Golden State Warriors et les Toronto Raptors (à San Francisco et au Canada il n’est pas permis de jouer sans vaccin) . Les Nets viennent de signer quatre contrats de 10 jours pour soutenir l’équipe et maintenant ils auront une décharge qui leur donnera sans aucun doute un coup de pouce significatif. Surtout, un peu de repos dans les matchs à l’extérieur pour certains James Harden et Kevin Durant qui portent tout le poids offensif de l’équipe et qui font en moyenne plus de 37 minutes par match, une véritable indignation.

Irving a récolté en moyenne 26,9 points en 54 matchs de ligue régulière la saison dernière et 22,7 en neuf matchs éliminatoires avant de se blesser lors du quatrième match des demi-finales Est contre les Milwaukee Bucks. On verra dans quel état de forme il revient.

Les mots de Harden

Son partenaire James Harden a évoqué le retour de Kyrie Irving : « C’est un talent spécial, mais il y a des choses internes que nous devons corriger pour nous améliorer. L’ajout de Kyrie va être très spécial. »