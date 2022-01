Kyrie Irving revient jouer pour les Brooklyn Nets avec la victoire

Kyrie Irving a fait ses débuts officiels avec Filets de Brooklyn au triomphe de l’équipe de New York à Indianapolis contre Indiana Pacers par 129-121 dans un duel des plus égalitaires qui ne s’est décidé qu’aux derniers instants. Celui de Melbourne n’est pas vacciné contre coronavirus, donc je ne peux pas jouer dans New York, les Nets avaient donc décidé de ne pas faire partie de la dynamique d’équipe tant que cette circonstance persistait. Les victimes du coronavirus ont fait changer d’avis les responsables de la gestion sportive, donc depuis hier Irving jouera les matchs à l’extérieur qu’il peut (il ne pourra pas le faire même en San Francisco, ni dans Canada ni, évidemment, avant Knicks). Nous verrons comment tout se termine. Pour l’instant, on peut en profiter sur le court, ce qui est le plus important pour les fans de NBA.

Ainsi, dans un duel très équilibré que les Nets ont remporté grâce à un excellent dernier quart-temps au cours duquel ils ont entériné une course de 35-20 sur leur rival, Kyrie Irving est sorti comme titulaire et a fini par être le deuxième meilleur buteur de son équipe (derrière Kevin Durant qui a marqué 39 points). Irving a terminé le duel avec 22 points (9 sur 17 sur le terrain, 0 sur 2 sur des triples et 4 sur 4 sur le personnel), 3 rebonds, 4 passes décisives, 3 interceptions, un contre, 2 défaites, 3 fautes et +16 avec lui sur la bonne voie pour les Nets. Sans aucun doute, une belle performance pour être son premier match de la saison.

Remerciements sincères

Après le duel, ce furent les paroles de Kyrie Irving: « J’ai beaucoup à remercier tout le monde pour aujourd’hui. Sortir pour s’amuser, c’est ce que nous aimons faire. Ce n’était pas une bonne première mi-temps pour nous, mais ensuite nous avons quitté les vestiaires en sachant ce que nous avions à faire, nous sommes clairs sur ce que nous voulons faire à la fin de la saison ».

Kevin Durant il a félicité son coéquipier: « C’était incroyable de l’avoir là-bas. Sa présence dans le vestiaire, son énergie, ses vibrations autour de l’équipe me manquaient. Et aussi son jeu est beau. Cela rend le jeu plus facile pour tout le monde. Il C’était super de le retrouver. »