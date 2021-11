Kyrie Irving sera sur la liste pour jouer au All Star Game 2022

Le retour de Kyrie Irving avec Filets de Brooklyn il semble être plus loin que proche. Surtout après les dernières déclarations du maire de New York, dans lesquelles il réaffirme la décision de l’Etat de maintenir les mesures de prévention et de sécurité contre le coronavirus et la vaccination correspondante.

En effet Steve Nash, entraîneur-chef des Nets, avait déjà annoncé samedi dernier dans un communiqué que la franchise se préparait à affronter le reste de la saison 2021/22 du NBA sans Irving, et en construisant une équipe avec seulement Kevin Durant et James Harden comme stars.

Pourtant, et comme l’avance le journaliste Brian Lewis du New York Post, même si Kyrie Irving ne joue pas un seul match avec les Brooklyn Nets, il est possible de le voir jouer ne serait-ce qu’un match : le NBA All Star Game 2022.

« La possibilité est ouverte qu’Irving puisse faire sa première, dernière et unique apparition de la saison au All-Star Weekend, en jouant au All Star Game », a déclaré Lewis.

Le nom de Kyrie Irving devrait figurer sur le bulletin de vote des étoiles de la NBA 2022, par @NYPost_Lewis « Cela laisse ouverte la possibilité que la star des Nets puisse faire sa première, dernière et unique apparition de la saison dans le All-Star Game » pic.twitter.com/i2rn1m03Uj – NBA Central (@TheNBACentral) 7 novembre 2021

Le poids des voix

Même s’il sera difficile de voir Kyrie Irving sur la liste des joueurs pour le prochain All Star, il faut rappeler que le vote des fans a une valeur de 50% du total. Presque toujours, un nom apparaît sur les listes de vote qui surprend (exemple de Tacko Fall ou Alex Caruso). Au moins, Irving pourrait se faufiler dans cette liste en l’absence de comptabilisation des 50% restants (25 joueurs et 25 journalistes).