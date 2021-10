Kyrie Irving s’est incliné jusqu’à ce qu’il soit vacciné; c’est le bon mouvement

Les Brooklyn Nets ont été mis dans une impasse alors que la saison régulière 2021-22 se profile – permettraient-ils au meneur vedette Kyrie Irving de jouer avant de recevoir le vaccin COVID-19, ce qui signifie qu’il pourrait manquer des matchs à domicile, des concours à New York et en Californie et pratiques à domicile en raison des réglementations locales ?

Irving risquerait de perdre une somme d’argent astronomique et – pour de nombreux matchs, y compris les compétitions éliminatoires – les Nets manqueraient un élément clé de leur Big 3 avec Kevin Durant et James Harden, un trio de All-Stars qui étaient destiné à faire de Brooklyn un favori pour remporter un titre NBA.

Mais Brooklyn n’a pas accepté sans enthousiasme sa décision annoncée mardi. Cela a fait exactement ce qu’il fallait pour l’équipe et la franchise : les Nets ont annoncé qu’Irving ne jouerait ni ne s’entraînerait avant d’être vacciné.

Déclaration complète de Brooklyn sur Kyrie Irving

«Compte tenu de la nature évolutive de la situation et après de longues délibérations, nous avons décidé que Kyrie Irving ne jouerait ni ne s’entraînerait avec l’équipe tant qu’il ne serait pas éligible pour être un participant à part entière. Kyrie a fait un choix personnel et nous respectons son droit individuel de choisir. Actuellement, le choix restreint sa capacité à être un membre à temps plein de l’équipe, et nous n’autoriserons aucun membre de notre équipe à participer avec une disponibilité à temps partiel. Il est impératif que nous continuions à construire la chimie en équipe et restions fidèles à nos valeurs établies de longue date d’unité et de sacrifice. Nos objectifs de championnat pour la saison n’ont pas changé, et pour atteindre ces objectifs, chaque membre de notre organisation doit tirer dans la même direction. Nous sommes ravis du début de la saison et attendons avec impatience une campagne réussie qui fera la fierté de l’arrondissement de Brooklyn. »

La déclaration du directeur général Sean Marks couvrait tout – Irving a fait son choix, et bien qu’il ait pris soin de dire que l’équipe respecterait ce choix, le temps partiel n’était pas suffisant.

Cette phrase, en particulier, ressortait :

« Il est impératif que nous continuions à construire la chimie en équipe et restions fidèles à nos valeurs établies de longue date d’unité et de sacrifice. »

C’est clairement un message pour Irving. La balle est dans son camp maintenant – soit il peut rester à la maison et ne pas rester fidèle aux «valeurs de convivialité et de sacrifice» avec ses coéquipiers alors qu’ils se concentrent sur une course au titre, soit il peut se faire vacciner.

C’est aussi une décision qui donne la priorité à la sécurité de toute l’équipe, transmettant le bon message au reste de l’équipe, ce qui implique qu’aucun joueur – star ou non – n’est au-dessus des autres.

C’était le seul geste que les Nets pouvaient faire si Irving mettait le pied à terre et refusait de se faire vacciner. Nous verrons s’il change d’avis dans une semaine à partir de mardi lorsqu’il rejoindra l’équipe lors de la soirée d’ouverture pour affronter le champion en titre Milwaukee Bucks… ou s’asseoir à la maison et les regarder jouer.

