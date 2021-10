Kyrie Irving, solutions possibles vaccin contre le coronavirus controversé

La NBA assiste avec stupéfaction à la position ferme et irrationnelle de Kyrie Irving, l’une de ses grandes stars, capable de mettre en danger sa continuité dans le basket et de diffuser des messages de scepticisme et d’anti-vaccins dans toute la ligue. Une telle chose ne peut pas être permise par la meilleure ligue du monde, qui a vu dans la législation de certains États un allié sérieux dans ses efforts pour encourager tous les joueurs à finir par se faire vacciner et la compétition à se développer normalement, comme l’a révélé Rumeurs NBA.

Mais Irving ne donne pas son bras à se tordre et semble prêt à tout. Filets de Brooklyn Il essaie de maintenir un équilibre difficile entre soutenir son joueur et ne pas se mettre dans une position contraire à la NBA et aux lois, ce qui pourrait faire baisser sa considération publique et même entraîner des sanctions. ESPN a déjà signalé qu’il pourra s’entraîner, mais continuera à perdre de l’argent pour chaque match auquel il ne joue pas, étant actuellement privé de pouvoir participer aux matchs que son équipe joue à domicile. À ce stade, il convient de passer en revue les solutions possibles qui pourraient débloquer cette situation complexe et inédite, qui met toute la concurrence à fleur de peau.

1. Que Kyrie Irving finit par céder à sa place et se fasse vacciner

Ce serait le meilleur pour toutes les parties et serait un succès retentissant pour la direction d’Adam Silver. Si Irving cède, il sera beaucoup plus facile de vacciner le reste des joueurs qui maintiennent une position rebelle sur cette question.

2. Que la législation de l’État change et / ou Irving reçoive le soutien du syndicat des joueurs, levant l’interdiction de jouer.

Cela supposerait un gâchis juridique aux dimensions gigantesques et aux conséquences difficiles à deviner, mais ils iraient sûrement au-delà du sport. Le basket serait au second plan et une sphère judiciaire et politique serait entrée qui pourrait durer longtemps, les gros Nets étant lésés.

3. Laissez les Brooklyn Nets se lasser de la situation et envisagez la possibilité de transférer le joueur

Si le problème n’est toujours pas débloqué, l’équipe pourrait y voir un danger en termes de stabilité émotionnelle et de cohérence compétitive de la liste. Les Nets sont appelés sur le ring et ils savent qu’ils ne peuvent pas se le permettre plus longtemps, alors ils gardent l’as dans leur manche de l’intérêt des Philadelphia 76ers pour Irving. Là-bas, Kyrie pourrait jouer à la maison même s’il n’était pas vacciné.

4. Que Kyrie Irving se limite à s’entraîner et à concourir à domicile en attendant un déblocage de sa situation

Ce serait une épreuve terrible pour le joueur de rester ferme dans sa position et de renoncer à d’énormes sommes d’argent, correspondant à celles qu’il perdrait en ne jouant pas tous les matchs à domicile. De plus, la compétitivité des Brooklyn Nets serait diminuée, mais ils auraient du mal à recruter un joueur en gardant Irving sur la liste de paie.

5. Retraite prématurée de Kyrie Irving du basketball professionnel

Le personnage capricieux qu’il montre depuis son arrivée dans la ligue lui permet de prendre des décisions surprenantes, et il a déjà reconnu qu’il n’excluait pas du tout de se retirer du basket s’il était échangé ou coupé par les Brooklyn Nets en raison à cette situation. . Il a 29 ans et a encore beaucoup à offrir, ce serait donc une perte très sensible pour la NBA.