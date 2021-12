Kyrie Irving testé positif au coronavirus : son retour est retardé

Le bordel avec Kyrie Irving ne s’arrête pas une seconde. Si ce même vendredi le retour de la base à la discipline des Brooklyn Nets était connu pour jouer les matchs à l’extérieur, malgré le fait de ne pas être vacciné (et de ne pas le faire dans un futur proche ou lointain) ; Ce samedi, il a été rapporté que son retour devant les tribunaux prendra un peu plus de temps : le joueur est entré dans les protocoles de sécurité et de santé de la NBA après avoir été testé positif au coronavirus, selon Adrian Wojnarowski et Matt Brooks.

Malgré tout cela, le scénario d’Irving continue plus ou moins le même… même si cela prend un peu plus de temps : Il rejoindra l’équipe lorsqu’il sera testé négatif pour cinq tests en cinq jours consécutifs.

Changements depuis octobre

Le meneur a choisi de ne pas se faire vacciner, il l’a affiché et a été retiré de la discipline des Brooklyn Nets. Les règles de la pandémie à New York l’ont empêché de jouer des matchs à domicile pour une équipe qui a choisi de ne pas l’avoir à la maison non plus pour éviter le cirque médiatique et l’instabilité sportive.

Ainsi, en octobre, le directeur général, Sean Marks, fait appel à l’engagement sportif: « Nous voulons un groupe pleinement engagé, pas ceux qui ne sont qu’à temps partiel. » Le propriétaire Joe Tsai, milliardaire co-fondateur d’Alibaba, s’est vanté de sa responsabilité civique : «Ne sous-estimons pas le côté social de notre décisionn.m. Nous pensons que le vaccin est sûr et efficace. Ce n’est pas quelque chose qui tourne autour de soi, il s’agit de protéger les autres ».

Cela a causé un filet de salaire: Il n’a facturé que les matchs à l’extérieur et perd plus de 381 000 $ à chaque fois que les Nets jouent à Brooklyn. Son salaire pour cette saison dépasse les 35 millions.

La situation sportive des Nets, leader oriental instable en raison de la contre-performance de James Harden et de la surutilisation de Kevin Durant (37 minutes par match), ont provoqué le tournant de ces propos prononcés en octobre. Où est-ce que je dis Diego… »Nous essayons d’être pratique. Et j’ai toujours dit que je ne voulais pas que ce soit un problème politique. Ma seule religion est de gagner des matchs et de remporter le championnat« Tsai dit maintenant.

Des problèmes pour la NBA

Avec Kevin Durant et lui, il y a déjà neuf joueurs dans la franchise mis à part par COVID. Et la énième d’une NBA sur le fil du rasoir, avec le grand jour de l’année, Noël, qui approche à grands pas.

Les filets sont la goutte d’eau dans un verre déjà rempli à ras bord après la suspension de deux matchs des Chicago Bulls, contre les Detroit Pistons et les Toronto Raptors, l’équipe de l’Illinois comptant une dizaine de joueurs sous protocole sanitaire : Alize Johnson, Coby White, Javonte Green, DeMar DeRozan, Matt Thomas, Derrick Jones Jr., Ayo Dosunmu, Stanley Johnson, Zach LaVine et Troy Brown Jr. Les Lakers de Los Angeles et les Milwaukee Bucks ont également été touchés par une épidémie.

Les Angelenos ont vu tomber en une période minimale de Russell Westbrook, Avery Bradley, Malik Monk, Dwight Howard et Talen Horton-Tucker, tandis que les champions actuels ont Giannis Antetokounmpo, Donte DiVincenzo, Wesley Matthews et Bobby Portis sections. En clé espagnole, Juancho Hernangómez (Boston Celtics) C’est aussi dans les protocoles comme c’est l’une des grandes références des Cleveland Cavaliers de Rick Rubio : Evan Mobley.