Kyrie, le vaccin et le « plan Satan »

Après que la pandémie a drastiquement marqué les deux dernières saisons de la NBA, son effet continuera de se faire sentir dans ce domaine, comme dans tous les ordres de la société, bien qu’un retour à quelque chose de déjà beaucoup plus similaire à la normalité soit prévu: calendrier plus conventionnel (82 matchs par équipe dans le cadre octobre-juin), déjà grand public dans les tribunes et moins de présence de protocoles et de contrôles dans le quotidien des franchises. Mais ceci, 2021-2022, pourrait être la saison des vaccins.

Ou les non-vaccins. Et l’effet que cette décision peut avoir au niveau sportif dans une NBA qui n’a pas obligé les joueurs à se faire vacciner. Oui, il l’a fait avec ses travailleurs, avec les arbitres, les employés de la franchise, ceux qui font leur travail près des courts et des équipements (personnel de télédiffusion, par exemple)… Mais pas avec les joueurs. Et tous n’ont pas été vaccinés. Et cela peut être un problème, même très grave, pour la Ligue… mais surtout pour ses équipes.

Le problème, qui a gagné en importance dans les médias au fur et à mesure que le début du cours nous est lancé, a définitivement sauté dans les airs en raison d’un article dévastateur dans Rolling Stone du journaliste primé Matt Sullivan, qui a travaillé pour The Atlantic, New York Times, The Guardian et Bleacher Report, et qu’il a publié un livre sur les Nets par Kyrie Irving, Kevin Durant et James Harden. Alors a accès et beaucoup d’informations sur les stars de l’une des équipes les plus importantes dans cette crise à venir Et ce que Sullivan décrit dans le titre et le sous-titre de son excellent article : “Les vaccins essaient d’imposer leur agenda sur la NBA… Et ça marche. Les théories du complot frappent le vestiaire. La politique du port de masques faciaux. dans les pavillons. . Des superstars qui refusent de se faire vacciner. Après avoir ramené la culture COVID, le basket fait face à sa propre guerre civile. “

Aux portes du début de la pré-saison avec l’ouverture des camps d’entraînement, un problème récurrent depuis la fin de la saison dernière est passé directement sur le devant de la scène. Shams Charania a assuré que 90% des joueurs ont été vaccinés, et que ce chiffre augmente considérablement à l’approche de la pré-saison officielle.. Et Rob Pelinka, le patron des dépêches des Lakers, a assuré lors de sa première apparition publique du parcours que les Angelenos auront “100% de l’effectif vacciné” lors de la première nuit de la saison régulière, le 19 octobre (Lakers- Warriors à le Staples Center). Mais, bien sûr, il y a d’autres équipes dans lesquelles la situation n’est pas si claire, et que 90% est inférieur au pourcentage auquel, par exemple, la NFL la plus conservatrice a atteint.

L’article de Sullivan met en évidence les problèmes de la NBA à mettre en œuvre son agenda dès que les joueurs ont hissé le drapeau de leurs libertés individuelles, quelque chose qui a commencé avec le rejet de la vaccination totale obligatoire lors de la réunion télématique du syndicat (NBPA) le 7 août. Les théories du complot, l’influence aveugle de la religion et la vision contre-culturelle de certaines stars se conjuguent pour créer un problème redoutable, quelque chose qui inquiète dans la NBA en raison de la facilité de propagation de la variante Delta. Sullivan parle de l’horreur avec laquelle les cadres et les travailleurs de la Ligue expliquent que Kyrie Irving, déjà identifié comme l’un de ceux qui ont rejeté le vaccin, et d’autres entretiennent des complots qui pointent vers un super design pour contrôler la population noire à travers le vaccin et un super ordinateur pour suivre un plan de Satan. Le vaccin de Moderna servirait, selon eux, à introduire des puces électroniques de contrôle.

La tante de Kyrie Irving, Tyki, en charge de la gestion de sa fondation et qui fait partie de son cercle de confiance maximale, s’est confiée à Sullivan : « Il y a tellement de joueurs à part lui qui ne veulent pas se faire vacciner que je pense qu’ils vont trouver un moyen de s’affirmer. leur position. Il doit y avoir une formule pour que la NBA et les joueurs parviennent à un accord. Il devrait y avoir un moyen pour les joueurs de continuer à interagir et de rester sur le terrain, mais avec les limites de ceux qui sont essayant de vous opprimer. Kyrie trouvera quoi faire. Ce n’est pas une question religieuse, c’est une question morale. S’il est si important de se faire vacciner qui ne prévient pas les infections, je préférerais ne pas en faire partie plutôt que de se faire dire que si vous ne vous faites pas vacciner, vous ne pouvez pas faire partie de la putain de franchise que vous avez contribué à construire. »

L’article cite également les paroles de Jonathan Isaac, bien connu en NBA pour sa position religieuse radicale cela le distinguait déjà du reste des acteurs de la lutte sociale qui s’est développée dans la bulle floridienne. L’attaquant de Magic est un autre qui ne veut rien avoir à faire avec la science : “En fin de compte, il s’agit des gens, et vous ne pouvez pas entièrement mettre tout votre espoir sur les gens seuls.” Et il estime que les anti-vaccins sont jugés injustement et qu’ils sont marginalisés : “Vous pouvez jouer sur le même terrain, toucher le même ballon, vous écraser poitrine contre poitrine… mais quand il faut monter dans le bus, avons-nous Que de s’asseoir dans des endroits séparés? Pour moi, cela n’a aucun sens. Si vous êtes vacciné et que vous devez porter un masque, alors à quoi sert le masque? Et si Kyrie dit tout ça depuis sa position de force dans le syndicat des joueurs, tant mieux pour lui.“.

Devant, heureusement, d’autres voix s’élèvent également. Le Turc Enes Kanter, maintenant de retour avec les Celtics, dit qu’il (il est musulman) a des conversations avec ceux qui désapprouvent le vaccin pour des raisons religieuses : « Quiconque pense que c’est une question de religion devrait penser qu’il est temps de la religion et la science pour se serrer la main. J’ai parlé avec beaucoup de religieux et je leur ai dit que le vaccin sauve des vies et que quoi de plus important que ça”. “Si vous êtes joueur et que vous n’êtes pas vacciné et que vous devez être une semaine ou deux en dehors des pistes, cela peut totalement changer la saison. Et notre objectif est d’être champions.” L’article de Sullivan en outre distingue les Celtics comme l’une des équipes avec “plusieurs joueurs qui n’ont pas encore été vaccinés”.

Kareem Abdul Jabbar, l’un des premiers à se faire vacciner en public pour tenter de sensibiliser la population afro-américaine, ha attaqué avec une sévérité maximale ceux qui choisissent de ne pas se faire vacciner en NBA: « La NBA doit insister pour que tous les joueurs et tout le staff soient vaccinés ou séparés des équipes. Il ne doit pas y avoir de place pour les joueurs qui sont prêts à risquer la vie de leurs coéquipiers et tous les autres simplement parce qu’ils sont incapables de prendre la situation suffisamment au sérieux ou de mener une enquête appropriée. Ce qui me frappe le plus dans l’hypocrisie des négationnistes, c’est leur arrogance et la façon dont ils n’accordent pas de crédit à l’immunologie et aux autres spécialités médicales. Mais si votre enfant est malade ou s’il a besoin d’un traitement d’urgence, à quelle vitesse vont-ils faire exactement ce que ces mêmes experts leur disent de faire ? Ils ne sont pas à la hauteur de leur renommée et de leur statut. Les athlètes ne sont pas tenus d’être les porte-parole du gouvernement, mais il s’agit d’un problème de santé publique. Les athlètes afro-américains qui n’aident pas leur peuple à se faire vacciner contribuent aux décès qui ont lieu. Et cela perpétue le stéréotype qui les marque comme des stupides incapables de comprendre les preuves scientifiques et de tirer des conclusions logiques. »



Un problème supplémentaire à San Francisco et New York

Kyrie est clairement déjà sur le lot des non vaccinés, et Sullivan reconnaît qu’il n’a pas obtenu d’informations claires sur les deux grandes stars des Nets, Kevin Durant et James Harden., qui joue également à New York, où les règles sont spécifiquement plus strictes. Comme à San Francisco, ville dans laquelle les Warriors ne savent que faire d’un Andrew Wiggins qui continue de refuser le vaccin. Les deux villes obligent tous ceux qui souhaitent se trouver dans des zones fermées à forte fréquentation à se faire vacciner. Par exemple, dans les salles NBA. Qui fait Les joueurs des Warriors (San Francisco) et des Knicks and Nets (New York) qui ne sont pas vaccinés ne pourront pas jouer les matchs que leurs équipes jouent à domicile, au total 41 des 82 de la saison. Pour Wiggins, après que la NBA a rejeté sa demande de ne pas se faire vacciner pour des raisons religieuses, cela signifierait une perte de 350 000 dollars par nuit d’absence pour un total de pertes pouvant atteindre 15,8 millions. Pour son équipe, ce serait un énorme gâchis de l’avoir certains jours et pas d’autres. Un problème qui serait drastique en playoffs, où en plus l’apparition d’une épidémie pourrait remettre en cause l’issue de la saison que passe la franchise en question.

Sur Fox Sports, Yaron Weitzman a publié il y a quelques jours un article exprimant l’inquiétude qui se propage parmi les équipes. 90 % des personnes vaccinées sont 15 % au-dessus de la moyenne des adultes aux États-Unis, mais elles continuent à environ 60-70 joueurs non vaccinés, une moyenne de deux par franchise. Et en plus du cas Wiggins, il y a les deux équipes de la Big Apple qui ne pouvaient pas non plus avoir de joueurs non vaccinés dans leurs matchs à domicile. Ou un, parce que le directeur général des Knicks, Scott Perry, a confirmé que la liste des Knicks a atteint “100 pour cent de vaccination”.

Dans les Nets la situation est plus difficile car Weitzman Il avait déjà assuré que l’une de celles qui n’a encore reçu aucune dose est Kyrie Irving. Et avec une star d’un tel niveau dans la gâchette, l’affaire est très délicate pour le grand favori du ring. Son manager, Sean Marks, en a parlé sans citer de noms : « Si nous devions jouer en ce moment, il y a quelques personnes qui ne seraient pas sur la photo. Je n’entrerai pas dans qui, mais nous espérons que dans les prochains jours, avant le camp d’entraînement, tout le monde pourra être disponible. Nous avons eu des conversations très franches, tout le monde sait ce qui est en jeu… « Les non vaccinés de San Francisco et de New York ne pouvaient ni jouer ni s’entraîner lorsque les équipes sont dans leurs quartiers généraux respectifs.

Dans l’article, un cadre explique anonymement le désespoir avec lequel ils voient comment toutes les stratégies échouent: Une tentative a été faite pour donner des entretiens avec des experts scientifiques à des joueurs qui doutaient ou rejetaient directement le vaccin ; On a tenté de les convaincre en s’appuyant sur la qualité de vie : en principe, les vaccinés devront passer beaucoup moins de contrôles, ils seront soumis à moins de protocoles et moins de restrictions et ils n’auront pas à se mettre en quarantaine s’ils ont été en contact avec le virus tant qu’ils sont négatifs lors d’un test. Pour ceux qui ne sont pas vaccinés, cette quarantaine sera de sept jours, bien que la NBA continue de travailler sur ses protocoles finaux avec le syndicat des joueurs et Sullivan assure que l’agenda anti-vaccination imposera des points comme ne pas passer de tests les jours de congé ou pour ceux qui ne sont pas vaccinés ou que les règles de distanciation sociale lors des déplacements ne sont qu’une recommandation et non une obligation.

Et il a été tenté, par les cadres des franchises, même la voie économique : ne pas être en séries éliminatoires, par exemple, laisse les joueurs sans un bon supplément d’argent et sans exposition au plus fort de l’année, lorsque de nombreux grands contrats sont remportés ou réclamés. Mais rien n’a fonctionné avec ceux qui restent ancrés dans le non. Un enjeu qui ne cesse de prendre de l’importance et qui commence à être d’une réelle gravité pour la NBA deux jours après le début du camp d’entraînement.