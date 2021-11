Kyrie pourrait être dans le All Star

Le vote approche pour le match NBA All-Star, le All Star, et des sources ont confirmé au média américain New York Post que Kyrie Irving pourrait faire partie des joueurs sélectionnés pour ledit vote. Cela laisse ouverte la possibilité que la star des Nets fasse son première, seule et dernière apparition de la saison. C’est peu probable et semble insensé, ce qui en fait un événement normal compte tenu de la façon dont l’année d’Irving s’est déroulée.

Les États-Unis, outre leurs nombreuses avancées technologiques, sont également connus pour leur mouvement anti-vaccin, auquel participe une partie de la population, dont Kyrie Irving. Malgré le fait que dans notre pays, cela soit pratiquement inconcevable, en traversant la « flaque », il existe de nombreuses théories du complot concernant la question, donc Il ne serait pas fou de penser que les anti-vaccins feraient campagne pour que le meneur des Nets joue le All Star.

Des sources de la NBA et des Nets ont confirmé que depuis Irving est toujours sur la liste de l’équipe, il est à la maison mais pas suspendu. peut être voté bien qu’il n’ait pas joué une minute cette saison. La ligue ne devrait prendre aucune mesure pour éviter cette possibilité, bien qu’il s’agisse de circonstances presque sans précédent. Il faudrait voyager jusqu’en 1992 pour trouver une situation à peine similaire. Magic Johnson a été contraint de prendre sa retraite à cause du VIH, mais a été élu pour le match des étoiles et a récolté 25 points et neuf passes décisives pour remporter le titre de MVP.

Les commandes de la ville de New York l’empêchent de jouer au Barclays Center ou au Garden jusqu’à ce qu’il cède, ce qui semble peu susceptible de se produire de si tôt. Les Nets l’ont mis de côté et lui ont dit qu’il pourra revenir lorsqu’il sera « un participant à part entière »., soit en se faisant vacciner, soit en levant les mandats de la ville. Ni l’un ni l’autre ne semble imminent.

Irving ne semble pas disposé à changer d’avis, et Eric Adams, le maire, a déclaré que le mandat ne serait pas annulé non plus. « La ville de New York ne changera pas sa norme. Encore une fois, il appartient à la NBA et à Kyrie Irving de bien comprendre comment le garder dans les Nets et de continuer à regarder tous nos athlètes qui viennent ici. Je suis un fan des Nets… et j’adore Kyrie. Je pense que c’est une pièce dont nous avons besoin pour un championnat. C’est quelque chose que la NBA a accepté. S’ils vont se produire en ville, c’est un accord qu’ils ont passé. Je crois que C’est à la NBA et Kyrie de trouver un accord sur la façon dont ils vont surmonter cela. Et je pense qu’ils peuvent parvenir à une résolution », a déclaré Adams.

Le 71e NBA All Star aura lieu au Rocket Mortgage FieldHouse à Cleveland le 20 février, il sera donc hors de portée des Nets ou de New York. Ladite ville n’a actuellement pas de mandat de vaccination, donc Irving serait libre de jouer..

Le nouveau processus de ligue prévoit que les fans représentent 50% des votes All Star, tandis que l’autre moitié sera répartie à parts égales entre les médias et les joueurs. Bien qu’Irving n’ait pas encore joué cette saison, il maintient non seulement une énorme base de fans préexistants, mais aussi est devenu le chouchou des mouvements d’extrême droite et anti-vaccins. On ne sait pas combien d’entre eux voteront pour Kyrie en guise de déclaration. Ce qui est sûr, c’est qu’ils auront une chance, avec lui sur les urnes.