Kyrsten Sinema s’est fait avoir par un flibustier républicain, gâchant ses vacances .

L’obstruction systématique ne semble plus si sacrée maintenant, n’est-ce pas ?

Depuis plus d’une semaine, Kyrsten Sinema fait du bruit à propos de grosses vacances qu’elle avait prévues pour les vacances d’une semaine au Sénat. Amputée pendant un certain temps dans un vignoble luxueux, elle a fait savoir via Politico qu’elle avait dit à Chuck Schumer qu’elle ne resterait pas pour des votes supplémentaires une fois que son précieux accord d’infrastructure bipartite et sa réconciliation auraient tous deux été adoptés à la chambre haute. C’était une façon pas si subtile de signaler qu’elle n’avait aucun intérêt à aider avec les droits de vote.

Elle a continué à faire un pied de nez aux progressistes au fil de la semaine, défendant l’obstruction systématique sur The View avec une fausse logique manifestement cynique (plus de détails ci-dessous) et réitérant qu’elle s’opposait à la taille du paquet de réconciliation budgétaire sans vraiment expliquer pourquoi. Ensuite, pour couronner le tout, elle a posté sur Instagram qu’elle avait désespérément besoin de vacances (et a ensuite proposé quelques vidéos de ses pieds, ce qui, je suppose, lui a valu des points avec une circonscription très particulière).

Traîner les libs pendant des semaines, puis quitter DC pour des vacances reposantes aurait marqué le sommet de son règne de terreur de huit mois sur le Parti démocrate… si l’outil même qu’elle a utilisé pour tourmenter ses électeurs venait de lui exploser au visage .

Le sénateur républicain Bill Haggerty du Tennessee l’a vraiment cochée plus tôt cette semaine lorsqu’il a refusé d’autoriser le consentement unanime sur le projet de loi bipartite sur les infrastructures. Il voulait faire voter tout un tas d’amendements, ralentir les travaux et ne pas permettre au Sénat de faire adopter sa politique.

On pourrait dire qu’il faisait de l’obstruction. Cette vidéo est magnifique :

Comme vous le voyez dans la vidéo ci-dessus, Sinema était incroyablement en colère que Haggerty gâche les travaux et empêche sa précieuse facture de passer. Pour quelqu’un qui prétend avec suffisance que le bipartisme est l’objectif final ultime, son explosion de tempérament contre un républicain pour avoir simplement utilisé les règles qu’elle défend avec tant de passion était un vrai révélateur.

Bien sûr, la défense par Sinema de l’obstruction systématique est simplement un jeu de pouvoir, et non une croyance sincère. Dans la vidéo ci-dessous, Sinema masque son cynisme d’une voix lente et empathique qui incite les gens à penser qu’elle est la seule adulte rationnelle dans un système politique devenu fou. En réalité, elle est absolument pleine de merde. Ses défenses contre l’obstruction systématique sont l’équivalent d’un pompier debout devant un bloc de bâtiments en feu et refusant de puiser dans l’eau d’une borne-fontaine parce que quelque chose pourrait prendre feu un jour.

La première excuse qu’elle cite ici est son désir de protéger les droits des femmes à la santé, qui ignore totalement les nombreuses restrictions extrêmes imposées aux droits à l’avortement par les États contrôlés par le GOP (voir: Missouri en ce moment) et l’abrogation imminente de Roe v Wade par la Cour suprême.

Sa deuxième justification, que les républicains pourraient essayer d’adopter des lois de suppression des électeurs s’ils reprennent le contrôle du Sénat, est encore plus risible. Les gens protestent contre les nouvelles lois d’État sur la suppression des électeurs du GOP à Washington depuis février, les législatures des États continuent de poursuivre des « audits » des élections des ordures, et les républicains reprendront absolument le Sénat américain si les démocrates n’adoptaient pas de nouvelles lois pour protéger les droits de vote.

Sinema sait tout cela ; elle s’en moque. Les démocrates du Texas n’ont pas été en mesure de marquer une réunion avec elle pour leur séjour de près d’un mois à DC, son État d’origine, les membres du Parti démocrate de l’Arizona ne peuvent pas obtenir plus de quelques minutes d’un appel Zoom superficiel avec elle, et les dirigeants des droits civiques juste a été arrêtée à son bureau la semaine dernière. La réalité est que Sinema prend plaisir à dire des choses idiotes et illogiques pour anéantir les espoirs des personnes qui ont désespérément besoin d’elle pour coopérer. Sa réticence continue énerve les libs, lui permet de fléchir son pouvoir et de rendre les donateurs heureux.

Les progressistes et les démocrates traditionnels s’orientent vers le soutien d’un défi principal majeur contre Sinema, et le plus tôt possible. L’Arizona est devenu bleu en grande partie grâce au travail acharné d’organisations latino-américaines telles que LUCHA, qui ont été formées à la suite de l’adoption du SB 1070, alias le projet de loi raciste « Show Me Your Papers » qui a été promulgué en 2010. Ils ont mis son entrée en fonction en 2018 et maintenant elle refuse même de les rencontrer. L’organisation appelle ce que Sinema fait « une gifle au visage » après tout le travail qu’ils ont fait pour faire avancer sa carrière politique. Maintenant, ils cherchent à soutenir un challenger principal.

Sinema a encore le temps d’y remédier et, plus important encore, de sauver la démocratie américaine. Si elle continue dans cette voie, elle perdra sa candidature à la réélection en 2024. La seule vraie question sera de savoir si sa perte provient d’un challenger primaire progressif, d’un challenger républicain plus populaire aux élections générales ou de la suppression des électeurs du GOP.

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.