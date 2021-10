Kyrsten Sinema traqué par des militants au marathon de Boston

Des militants ont ciblé le sénateur Kyrsten Sinema, D-Arizona, alors qu’elle courait le marathon de Boston lundi, l’exhortant à soutenir le projet de loi de réconciliation de 3 500 milliards de dollars du président Biden, également appelé projet de loi Build Back Better.

L’Arizona Working Families Party et le chapitre Tempe du Sunrise Movement ont partagé une photo de militants brandissant des pancartes exhortant Sinema à offrir des « emplois verts maintenant », des « emplois de soins maintenant » et « être courageux, se battre pour nous ».

« Nous sommes ici au #Boston Marathon avec @SunriseTempe et d’autres d’AZ demandant à @SenatorSinema d’arrêter de fuir ses électeurs et de commencer à écouter! » a tweeté l’Arizona Working Families Party. #StopRunningSinema et passez le plan complet Build Back Better MAINTENANT ! »

La manifestation est intervenue après que des militants du Green New Deal Network, une coalition de 15 organisations, aient annoncé qu’ils prévoyaient de « chasser les oiseaux » Sinema pendant le marathon, selon le Boston Globe.

La semaine dernière, des militants ont approché Sinema à l’aéroport et dans un avion, l’exhortant à soutenir le projet de loi Build Back Better. D’autres militants l’ont même suivie d’une salle de classe à l’université d’État de l’Arizona, où elle enseigne, jusqu’à une salle de bain là-bas. Ils ont continué à la harceler pendant qu’elle était dans la stalle et plus tard lorsqu’elle est sortie pour se laver les mains.

L'ÉQUIPE BIDEN S'ACCROCHE À LA RÉCLAMATION À COT ZÉRO DU PROJET DE RÉCONCILIATION ABATTU PAR WASHINGTON POST FACT-CHECKERS

Sinema a exprimé son opposition au projet de loi Build Back Better, que les démocrates ont souvent associé à un projet de loi d’infrastructure bipartite de 1 000 milliards de dollars. Sinema et son collègue, le sénateur Joe Manchin, DW.Va., ont hésité devant le prix de l’autocollant de 3 500 milliards de dollars, qui, selon le comité de rédaction du Wall Street Journal, est une estimation basse du coût réel du projet de loi de 5 000 milliards de dollars. Biden et ses conseillers, quant à eux, ont insisté sur le fait que le coût est « zéro » car ils s’engagent à payer les 3 500 milliards de dollars avec des augmentations d’impôts sur les riches et les entreprises.

Des militants s’approchant de la péniche de Manchin à bord de kayaks l’ont également abordé.

Biden a abordé les confrontations contre les sénateurs la semaine dernière, notant qu’aucun des sénateurs n’avait la protection des services secrets.

« Je ne pense pas que ce soient des tactiques appropriées, mais cela arrive à tout le monde », a déclaré Biden.

« Les seules personnes à qui cela n’arrive pas sont les personnes qui ont des services secrets autour d’elles », a ajouté Biden. « Donc, cela fait partie du processus. »

Ni le Green New Deal Network ni le bureau du Sénat de Sinema n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Fox News.