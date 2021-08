Kyung Lah de CNN frappe Larry Elder « inflammatoire » dans un rappel californien 10z viral

Jeudi, CNN a ciblé l’animateur de radio conservateur Larry Elder dans sa candidature au poste de gouverneur de Californie dans un rapport principalement négatif l’accusant de “rhétorique incendiaire”. Mais sa prétendue « rhétorique incendiaire » consistait principalement en ce que le candidat républicain avait des positions politiques et des opinions avec lesquelles les journalistes de CNN et d’autres libéraux étaient en désaccord.

Après la première diffusion de la pièce sur The Situation Room, Don Lemon Tonight lui a également fait de la place vers la fin de l’émission. Lemon a joué les affirmations d’être « incendiaire » en préparant le rapport : « Dans moins d’un mois, les électeurs californiens se rendront aux urnes pour décider s’ils veulent révoquer leur gouverneur démocrate, Gavin Newsom. Le principal candidat républicain qui espère remplacer Newsom est un animateur de radio conservateur nommé Larry Elder – un partisan de Trump connu pour sa rhétorique incendiaire. »

Pas loin dans l’article de trois minutes, le correspondant Kyung Lah a répété l’accusation de rhétorique « incendiaire » : « Un candidat pour la première fois, il n’a jamais occupé de poste – mieux connu pour ses discours incendiaires et incontrôlables à la radio conservatrice. Ses commentaires les plus acerbes portent sur la race et le sexe.

Après avoir montré quelques clips de Elder – l’un se plaignant que l’aide sociale a fait du mal aux femmes, et l’autre se plaignant des nombreuses accusations de racisme et de sexisme portées par la gauche – Lah a lu un extrait d’un article publié par Elder en mai 2000 dans lequel il affirmait que les femmes sont moins informées que les hommes sur les questions politiques. Le correspondant de CNN a rappelé : « En mai 2000, Elder a rédigé cet éditorial en écrivant : « Les femmes en savent moins que les hommes sur les questions politiques, l’économie et l’actualité », ajoutant : « Moins on en sait, plus la manipulation est facile.

Mais Lah a omis les quelques phrases de Elder qui démontraient que son affirmation n’était pas seulement une opinion non fondée, mais qu’elle avait été vérifiée par une récente étude de l’Université de Pennsylvanie impliquant la chercheuse de gauche Kathleen Hall Jamieson.

Après avoir frappé Elder sur son opposition à exiger des employeurs qu’ils accordent un congé de maternité, Lah s’est plaint du scepticisme d’Elder à l’égard de l’alarmisme lié au réchauffement climatique :

LAH : Sur le changement climatique, c’était la position de Elder en 2008. ELDER (de Larry King Live de CNN) : La mauvaise nouvelle est que le réchauffement climatique est une cruche. LAH : C’est une position à partir de laquelle sa campagne indique qu’il a évolué, croyant maintenant que l’homme peut être partiellement impliqué dans le changement climatique. Mais Elder a passé des années en ligne à promouvoir le réchauffement climatique comme un mythe.

Vers la fin du reportage, le correspondant de CNN a frappé le républicain californien pour ses réponses incohérentes quant à savoir s’il pensait que Joe Biden avait été légitimement élu président, avec un clip d’elle essayant de lui poser une question sur le sujet.

Lah a notamment organisé une émission spéciale de CNN il y a quelques années, avançant la théorie selon laquelle les républicains auraient injustement empêché la démocrate Hillary Clinton de remporter les votes électoraux du Wisconsin lors de sa candidature à la présidence en 2016.

Résumant le rapport, le correspondant de CNN a répété l’affirmation du gouverneur démocrate Gavin Newsom selon laquelle Elder est «en décalage» avec les électeurs libéraux de Californie.

