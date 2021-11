L’« artiste » Juanín García a présenté son livre à la Ciutat Esportiva

16/11/2021 à 14:09 CET

Le mythique ex-handballeur Juan García Lorenzana, ‘Juanín’, présenté ce mardi à midi à la Ciutat Esportiva son livre autobiographique, l’ouvrage du journaliste léonais David Rubio.

Au ‘Juanin. L’histoire de l’Artiste, un mythe du handball », révèle comment un garçon né à León le 28 août 1977 et qui dépasse à peine 1,75 m est devenu un emblème de l’équipe espagnole et du FC Barcelone.

Meilleur buteur historique des Hispaniques et de la Ligue Asobal, Juanín a passé toute sa carrière dans trois équipes. Il était dans un Ademar dans lequel il s’est entraîné entre 1997 et 2005, d’où vient le Barça (2005-2014) pour jouer plus tard un stage au BM Logroño (2014-15) pour retourner à nouveau dans son León natal (2015-19), où il a connu un retrait presque forcé parce que le président Cayetano Franco n’a pas respecté un accord verbal préalable pour continuer une campagne plus .

Tout au long de ces plus de deux décennies dans l’élite, l’homme léonais a construit un excellent palmarès avec cinq ligues, quatre coupes du roi, cinq supercoupes d’Espagne, cinq coupes Asobal, cinq Lligues dels Pirineus et la Ligue des champions 2010-11, tous avec le Barça. De plus, avec Ademar, il a remporté une Recopa, une Asobal League, une King’s Cup et une Asobal Cup.

Juanín García a porté le maillot de l’équipe espagnole 206 fois, avec un bilan spectaculaire de 822 buts, une médaille de bronze olympique (Pékin 2008), une médaille d’or (Tunisie 2005) et une médaille de bronze (Suède 2011) en Coupe du monde et une médaille d’argent en championnat d’Europe 2006 en Suède.

L’événement a réuni le directeur de section Xavi O’Callaghan, l’entraîneur Carlos Ortega, son assistant Tomas Svensson, le brillant Raúl Entrerríos, le capitaine du Barça Gonzalo Pérez de Vargas, le joueur Thiagus Petrus.

L’auteur du livre, David Rubio, a expliqué que dans la publication « il n’y a pas de place pour les surprises à cause de son nom et de sa couverture. Juan est ici depuis neuf ans qu’il considère comme le meilleur de sa carrière et a émergé le 25 mai 2019 avec sa retraite non désirée. Cela ressemblait à des funérailles vivantes, il voulait continuer, mais il n’y avait pas d’accord avec la directive Ademar. L’une de ses meilleures vertus est l’humilité. »

Juanín a expliqué à propos de son arrivée au Barça que c’était « un saut dans le vide. Vous venez d’un endroit dont vous savez tout sur un autre dont vous ne savez rien. J’ai toujours dit qu’ils m’ouvraient les portes, tout le monde s’impliquait et la peur disparaissait. Ce furent les meilleures années de ma carrière. »

Juanín García, avec l’entraîneur du Barça Xavi O’Callaghan

| JAVI FERRÁNDIZ

A ses débuts en tant que centrale, l’ex-azulgrana explique qu' »il n’avait pas de physique et j’ai dû recommencer à zéro à l’extrême. Commencer à apprendre à lancer, à m’orienter et un peu à tout. Aux enfants qui leur disent qu’ils n’ont ni physique ni taille, je leur dis de continuer à se battre pour leurs rêves. »

« La Dream Team a remporté cinq championnats et cinq Ligue des champions d’affilée, ce qui ne s’est jamais reproduit. Il est très difficile de faire de meilleurs chiffres que cette équipe. Je suis venu au Barça après avoir remporté le dernier. Je suis venu avec l’idée d’être champion d’Europe et ça nous a pris six ans. Ce furent des saisons très compliquées, là où se trouvait Ciudad Real et parfois on n’arrivait pas à mettre la main dessus. »

« Je suis fier de tout le chemin que j’ai fait depuis que j’étais petit jusqu’à ma retraite. Personne ne m’a rien donné, personne ne m’a donné une opportunité que je ne méritais pas et c’est ce dont je suis le plus fier. Je dis toujours que quand tu vas dans une école et qu’ils te demandent, je leur dis toujours que les médailles sont très bonnes, mais ce dont je suis le plus fier, c’est que ce que j’ai accompli c’est grâce à l’effort et la route a été imbattable . Il rêvait de jouer pour Ademar, qui n’était même pas en première division.

Sur ses adieux tortueux à Ademar, il rappelle que « lorsque la pandémie a frappé le club a mis fin à mon contrat. Ils nous ont licenciés, ils ont un peu profité de l’état d’alerte pour se débarrasser de nous. Je voulais jouer un an de plus, le club se vantait toujours de dire que j’allais prendre ma retraite quand je voulais et à trois semaines de la fin de cette saison, ils ont fermé en groupe et lors d’une réunion de dix minutes, ils m’ont dit que je n’allais pas continuer. C’était difficile. J’ai voulu prendre ma retraite l’année suivante, ils n’ont pas accepté mes propositions, ils l’ont rendu public et on en a un peu parlé dans le livre. »

Finalement, il n’a pas fermé les portes à retour au Barça. « C’était ma maison pendant de nombreuses années et j’étais si heureux (…) de revenir, de quelque manière que ce soit », a-t-il déclaré.