Cyber ​​Ninjas – la société qui gère le soi-disant « audit » du GOP des résultats des élections de 2020 dans le comté de Maricopa, en Arizona – devrait enfin publier un rapport résumant ses conclusions au cours des prochaines semaines. Mais si le passé est un précédent, le document laissera probablement les gens dans un brouillard de confusion.

C’est parce que “l’audit”, qui a commencé en avril à la demande du Sénat de l’État contrôlé par le GOP et est financé par diverses sources d’extrême droite pro-Trump, n’a jamais été destiné à être une enquête de bonne foi sur pratiques électorales. Au contraire, il s’agissait toujours de renforcer les mensonges de Donald Trump sur les élections avec des affirmations fausses et trompeuses, puis de les utiliser comme prétexte pour imposer de nouvelles restrictions de vote visant à donner aux républicains un avantage lors des futures élections, y compris une éventuelle candidature à la présidentielle Trump 2024.

Inévitablement, cela signifie que Cyber ​​Ninjas fera des affirmations juste assez plausibles pour obtenir une couverture crédule des médias pro-Trump, même si les affirmations ne peuvent pas résister à l’examen minutieux des vérificateurs des faits impartiaux. Ces affirmations peuvent ensuite être amplifiées par des républicains élus qui ne laisseront pas les faits entraver leur récit. Considérez la dynamique à l’œuvre dans les récentes tentatives de Tucker Carlson de blâmer le FBI pour l’insurrection du 6 janvier – une affirmation qui a été rapidement démystifiée mais a néanmoins été vantée par des membres du Congrès comme Marjorie Taylor Green et Matt Gaetz.

Les commentaires faits le mois dernier par Doug Logan, PDG de Cyber ​​Ninjas, ont abandonné le jeu. Lors d’un briefing qui a eu lieu après la fin de la plupart des opérations d’« audit », Logan, qui dirige l’opération du comté de Maricopa même si l’hiver dernier, il a publié des théories du complot sur le vol des élections à Trump, a déclaré : « Nous avons 74 243 bulletins de vote par correspondance. où il n’y a aucune trace claire de leur envoi. C’est une allégation importante si vraie qui constituerait une preuve importante de malversation du type de malversation que Trump prétend avoir permis à Joe Biden de le battre en Arizona et dans d’autres États.

Mais quelques jours après que Logan ait fait ces commentaires, CNN a publié une longue vérification des faits avec une explication simple des plus de 74 000 bulletins de vote mentionnés par Logan. Il s’avère que Logan n’a pas compris ou essayait intentionnellement d’induire les gens en erreur sur le fait que la “liste des bulletins de vote soumis” qu’il a citée comprenait des bulletins de vote déposés par anticipation en personne ainsi que par courrier. Bref, quand on comprend ce que le nombre est censé représenter en réalité, ce n’est pas le cas qu’il y ait eu un nombre important de votes inexplicables.

Sur Twitter, l’analyste des élections en Arizona, Garrett Archer, a expliqué ce que Logan a manqué et a décrit la conspiration du PDG à propos des bulletins de vote comme étant soit « grossièrement négligente » ou « délibérément trompeuse ». Mais comme le dit le vieil adage, un mensonge voyage à l’autre bout du monde tandis que la vérité lace ses bottes.

Comme CNN l’a détaillé, même si l’affirmation selon laquelle des dizaines de milliers de bulletins de vote par correspondance sont apparus de nulle part est fausse, d’éminents républicains allant de la représentante Lauren Boebert (R-CO) à Trump lui-même en ont tiré parti, Trump affirmant que c’est preuve de « votes apparaissant comme par magie ».

Et ce n’était même pas la seule fausse affirmation que Logan a faite lors de ce briefing. Il a également menti sur les processus de vérification de signature du comté de Maricopa. Mais pour Logan et compagnie, la vérité ou la fausseté des affirmations est sans importance par rapport à leur utilité pour faire avancer un récit sur la tricherie démocrate.

L’« audit » partisan est en réalité une expédition de pêche transparente

Comme mon collègue Ian Millhiser l’a détaillé en mai, les partisans de Trump n’ont pas hésité à encadrer les procédures en Arizona comme la première étape pour discréditer les élections de 2020 dans le cadre d’un effort à moitié cuit pour réintégrer Trump et d’autres républicains qui ont perdu en 2020.

Les points de vente Pro-Trump comme Réseau d’actualités One America (OAN) et Newsmax présentent une couverture à couper le souffle de la façon dont, selon les mots de la présidente du GOP de l’Arizona, Kelli Ward, cet audit sera «le premier domino qui tombera, puis d’autres États examineront les irrégularités, les anomalies, les erreurs et les fraudes potentiellement flagrantes qui se sont produites». Trump lui-même vante l’audit, affirmant que les démocrates essaient de l’arrêter parce que «ce ne sera pas bon pour les démocrates. “ Le véritable objectif de l’audit, en d’autres termes, semble être d’alimenter Le gros mensonge de Trump — la fausse idée que les résultats des élections de 2020 sont frauduleux.

Prenons un moment pour considérer ce que nous savons déjà sur l’élection présidentielle de 2020 en Arizona, que Biden a remportée par 10 457 voix contre Trump, et dans le comté de Maricopa, le comté le plus peuplé de l’État, que Biden a remporté par un peu plus de 45 000 voix.

Le résultat du comté de Maricopa a déjà été audité quatre fois, chacun d’eux confirmant la marge de Biden là-bas. Des républicains allant du gouverneur de l’Arizona Doug Ducey aux quatre membres du conseil de surveillance du comté de Maricopa (un seul démocrate y siège) aux responsables fédéraux de la propre administration de Trump ont affirmé qu’aucune affaire amusante n’avait eu lieu. Une étude publiée par l’Associated Press le mois dernier a révélé que « les responsables électoraux du comté de l’Arizona ont identifié moins de 200 cas de fraude électorale potentielle sur plus de 3 millions de bulletins de vote déposés lors de l’élection présidentielle de l’année dernière, discréditant davantage les affirmations de l’ancien président Donald Trump concernant un vol élection alors que ses alliés poursuivent un examen du scrutin contesté dans le comté le plus peuplé de l’État.

En termes simples, non seulement il n’y a aucune preuve de fraude électorale généralisée, mais tout ce que nous savons indique de manière écrasante que la victoire de Biden est le résultat d’un processus libre et équitable.

Néanmoins, l’« audit » du comté de Maricopa comprend un recomptage complet des bulletins de vote. Cyber ​​Ninjas a été critiqué pour ses procédures de recomptage bâclées – à un moment donné, des compteurs ont été repérés en train de marquer des bulletins de vote avec des stylos bleus même si ce type d’encre peut affecter la façon dont ils sont lus par les machines – et les résultats n’ont pas encore été publiés. Mais il y a des indications que Cyber ​​Ninjas passe autant de temps à essayer de chasser les complots sauvages qu’il jette un autre regard sur les tabulations des bulletins de vote qui ont déjà été confirmées à maintes reprises.

Par exemple, Cyber ​​Ninjas a utilisé des lampes UV pour examiner les bulletins de vote pour des raisons qui restent floues mais qui pourraient avoir quelque chose à voir avec leurs efforts pour étayer une théorie du complot selon laquelle les fibres de bambou dans les bulletins de vote pourraient servir de preuve que certaines ont été introduites en contrebande d’Asie.

John Brakey, un responsable aidant à superviser l’audit des élections de 2020 en Arizona, affirme que les auditeurs recherchent des fibres de bambou en raison d’une accusation sans fondement selon laquelle 40 000 bulletins de vote en provenance d’Asie ont été passés en contrebande ici. #AzAuditPool pic.twitter.com/57UOBYIehg – Dennis Welch (@dennis_welch) 5 mai 2021

Ensuite, les républicains du sénat de l’État de l’Arizona ont assigné à comparaître le Conseil des superviseurs du comté de Maricopa et les systèmes de vote du Dominion, exigeant qu’ils remettent les routeurs utilisés lors de l’élection. (Ils ont refusé.) Cet intérêt pour les routeurs semble être lié à une théorie du complot poussée par le PDG de My Pillow, Mike Lindell, à laquelle Trump a fait allusion lors d’un discours en Arizona le 24 juillet.

Trump parlant de « routeurs » ici fait référence à une théorie du complot du PDG de MyPillow, Mike Lindell, qui prétend que les « routeurs » des machines à voter du Dominion étaient connectés à Internet le soir des élections et doivent donc maintenant être examinés. https://t.co/rOKKxuUHsK – Zachary Petrizzo (@ZTPetrizzo) 25 juillet 2021

Dans une déclaration expliquant pourquoi le conseil d’administration ne se conformera pas aux assignations à comparaître, Jack Sellers, président républicain du conseil des superviseurs du comté de Maricopa, a déclaré qu’il était déjà établi que les machines à voter n’avaient pas été falsifiées.

“Pendant des mois, l’équipe d’audit du Sénat a eu accès aux éléments dont elle avait besoin pour confirmer que les tabulatrices du comté de Maricopa n’étaient pas connectées à Internet et n’ont donc pas été piratées lors des élections générales de novembre”, a déclaré Sellers. « Les auditeurs certifiés embauchés par le comté n’avaient besoin que de deux semaines avec les machines et les journaux que nous avons remis au Sénat pour prendre une telle décision. Ils ont ce dont ils ont besoin. »

Ce qui se passe en Arizona est mieux compris comme une campagne de désinformation

Aussi clownesque et en proie à des conflits d’intérêts – l’un des «auditeurs» était un ancien représentant de l’État républicain qui a perdu son siège en 2020 – les débats en Arizona illustrent comment les républicains sèment le doute sur les élections américaines pour faire avancer leurs intérêts politiques. .

Comme l’a expliqué Jane Mayer pour le New Yorker, l’« audit » ne peut pas être compris en soi – il fait partie d’un effort national « alimenté par des organisations nationales sophistiquées et bien financées dont les conseils d’administration comprennent certains des plus riches et des plus hauts dirigeants du pays. -conservateurs de profil » :

L’un des chefs de file du mouvement est la Heritage Foundation, le groupe de réflexion conservateur de premier plan à Washington, DC. nouvelles restrictions de vote. Parmi ceux qui sont au cœur de la lutte se trouve Leonard Leo, président de la Federalist Society, l’organisation juridique connue pour sa campagne de plusieurs décennies visant à remplir les tribunaux de juges conservateurs. En février 2020, le Judicial Education Project, un groupe lié à Leo, s’est discrètement rebaptisé Honest Elections Project, qui a ensuite déposé des mémoires à la Cour suprême et dans de nombreux États, s’opposant aux bulletins de vote par correspondance et à d’autres réformes qui ont fait il est plus facile pour les gens de voter.

Les législateurs républicains de Pennsylvanie – un autre État que Biden a remporté – ont récemment exprimé leur intérêt pour un « audit » également partisan et financé par le secteur privé des résultats de 2020. Les républicains du Texas et de Géorgie sont allés plus loin et ont adopté une nouvelle législation visant à restreindre le vote par correspondance et à permettre aux républicains de prendre le contrôle des conseils électoraux dans les villes bleues, respectivement. Les républicains de l’Arizona, quant à eux, n’ont pas attendu la conclusion de « l’audit » pour adopter une nouvelle loi restreignant le vote par correspondance.

Ces mesures sont des solutions potentielles au problème de la perte des élections, pas au problème de la fraude. Et comme la fraude est extrêmement rare non seulement en Arizona mais à l’échelle nationale – le Washington Post a rapporté en mai qu’il y avait un cas de fraude poursuivi pour 10 millions de votes l’année dernière – les républicains ont investi pour convaincre les gens que c’est en fait un vrai problème auquel ils ont de plus en plus recours. théories du complot sur les fibres de bambou et les routeurs piratés.

Ainsi, lorsque le rapport « d’audit » de l’Arizona tombera enfin, sachez à l’avance qu’il contiendra presque certainement des allégations de fraude fragiles et des hochements de tête aux théories du complot sauvages. Les vérificateurs des faits seront tout aussi sûrement occupés à le démystifier, mais dans l’environnement de plus en plus éhonté du Parti républicain de Trump, leurs conclusions seront soit ignorées, soit sommairement rejetées comme le produit des médias qui étaient dans le complot.