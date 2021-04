L Brands et Nordstrom révèlent la rémunération du PDG – WWD

Pandémie ou non, la rémunération de la suite C est toujours bonne – même si la valeur des bourses de plusieurs millions de dollars s’accompagne de conditions assez importantes.

La rémunération des cadres chez les détaillants publics est détaillée dans les déclarations de sollicitation de procurations annuelles aux actionnaires avant les assemblées annuelles. Et la saison des procurations bat maintenant son plein, avec L Brands Inc. et Nordstrom Inc. envoyant leurs avis aux actionnaires jeudi soir.

Le déménagement d’Andrew Meslow dans le bureau du coin de L Brands, où il a pris les rênes en tant que directeur général en mai, s’est soldé par un jour de paie de 18,5 millions de dollars.

La majeure partie de sa rémunération a pris la forme d’attributions d’actions évaluées à 12,3 millions de dollars – bien qu’il en voie ou non cette valeur dépendra des calendriers d’acquisition et de la performance future de l’entreprise.

La prise plus immédiate de Meslow comprenait un salaire de 1,2 million de dollars et une rémunération au rendement de 4,5 millions de dollars. En plus de guider le parent de Bath & Body Works à travers la pandémie, il est en train de la diviser en deux, de vendre ou de se séparer de Victoria’s Secret après une vente avortée à Sycamore Partners l’année dernière.

L’ancien PDG et président émérite de L Brands, Leslie Wexner, a reçu une rémunération de 1,6 million de dollars. Le mois dernier, Wexner et son épouse, Abigail, ont déclaré qu’ils ne se présenteraient pas à une réélection au conseil d’administration de la société.

Chez Nordstorm, les paquets de paie ont montré des signes d’un certain serrage de ceinture pandémique avec Erik Nordstrom, PDG, et Peter Nordstrom, président et chef de la marque, ne recevant aucun salaire du 29 mars au 3 octobre l’année dernière.

Le package de rémunération total d’Erik Nordstrom, y compris les options et autres rémunérations, a chuté de 17,8% à 5,6 millions de dollars, y compris une remise de 17602 dollars sur la marchandise, tandis que le package total de Peter Nordstorm a diminué de 18,4% à 5,7 millions de dollars, y compris une remise de 21168 dollars sur la marchandise. Les frères ont chacun reçu un salaire de 367 419 $ et ont reçu des attributions d’actions et d’options évaluées à 4,2 millions de dollars chacun.

