L’« effet CR7 » couvre tout

Une fin heureuse aide probablement à oublier toute épreuve, comme les fans de Manchester United, ravis du énième miracle de Cristiano Ronaldo. UNE à la fois sauveur des Portugais à la minute 95 match il a sauvé les diables rouges de leur deuxième trébuchement consécutif en Ligue des champions, et de s’enfoncer dans le classement après avoir joué contre, a priori, les deux rivaux les plus faibles du groupe.

Il n’y a pas de footballeur au monde qui ait marqué plus de buts gagnants en Ligue des Champions que CR7. Contre Villarreal, il a ajouté le tiers de sa carrière, pour égaler Kun Agüero dans ce record. “Quand tu as Cristiano, vous aurez toujours une opportunité “, a célébré Solskjaer, en effervescence après le triomphe balsamique. C’est ce qu’est Old Trafford. Les tribunes nous ont poussés, c’est arrivé plusieurs fois dans ce stade. Il fallait parfois rester calme, et au final on a eu de la chance de notre côté. »

Villarreal méritait de gagner

Mais malgré les scènes d’après-match, avec tous les fans chantant à l’unisson et sans aucune retenue possible le chant “Viva Ronaldo”, la presse anglaise est claire que l’image des Diables rouges n’était pas à la hauteur.

“Manchester United aurait dû perdre le match”, a condamné la BBC. A la télévision BT Sport, l’ancien footballeur Michael Owen Il n’a pas non plus hésité à critiquer son ancienne équipe : « Ils dépendent trop du talent individuel et des moments d’éclat. Non seulement le but de Ronaldo, le tirage d’Alex Telles était aussi un jeu isolé de grand talent.

Mercredi dernier, cela leur suffisait. Mais le manque d’idées leur a déjà coûté une défaite le week-end dernier contre Aston Villa, et l’élimination de la Carabao Cup aux mains d’un West Ham efficace. Leur talent individuel leur permettra d’obtenir de nombreux premiers matchs, et l’éclosion qui a eu lieu au Théâtre des Rêves restera dans la mémoire de nombreux fans. Mais, pour gagner des titres, Solskjaer il doit intensifier et montrer qu’il peut être un manager pour Manchester United. Prouvez que, depuis le banc, vous pouvez fournir à votre équipe un plan de match. Sans cela, il est difficile pour le retour de Cristiano d’apporter les succès souhaités.