L’« effet Mendilibar » mesure le désir européen de l’Athletic

01/08/2022 à 18h30 CET

L' »effet Mendilibar » qui s’est imprégné à Alavés la journée dernière attendra ce dimanche le nez de buteur que l’Athletic a récupéré, qui tentera de se rapprocher le plus possible de la zone européenne tout en maintenant sa ligne ascendante de succès face aux buts rivaux. .

L’Athletic entrevoit une nouvelle fois les positions qui donnent billet à l’Europe, dans laquelle il veut terminer la saison, après deux victoires en trois matches de championnat, le dernier solvable et à domicile contre Osasuna (1-3) pour débuter 2022 à plein régime.

A ce triomphe, incontestable et avec un retour inclus, s’ajoutent ceux de Marcelino García Toral un autre tout aussi percutant sur le terrain et au tableau (0-2) contre l’Atlético Mancha Real pour atteindre un huitième de finale de la Copa del Rey dans lequel ils retrouveront le FC Barcelone.

Le rival était de la deuxième RFEF et la différence de catégorie était évidente, mais les «lions» ont fait de l’affrontement une procédure comme peu d’entre eux ont réussi tout au long du tournoi dans des affrontements de demande similaire.

Marcelino présenté à Jaén la deuxième unité de son équipe et demain le retour du bloc de départ devrait chercher la troisième victoire consécutive en six jours.

Ainsi, ils reviendraient à onze joueurs qui n’ont même pas voyagé à Jaén, Unai Simon, oscar de Marcos, Yeray lvarez Oui Unai Victor; d’autres qui l’ont fait mais ont vu le match depuis le banc, le capitaine Iker Muniain et Iñaki Williams; et certains qui sont sortis dans la dernière ligne droite, Mikel Balenziaga, Dany Garcia Oui Oihan Sancet, cet auteur du « triplet » qui a fait tomber Osasuna.

Avec eux, vous serez sûr de commencer en Inigo Martinez, qui a joué tout le match jeudi, et le doute dans le onze rojiblanco est l’intérieur droit de l’immeuble 1-4-4-2 de l’entraîneur asturien.

En principe, on pourrait penser que l’élu est Nico Williams, après son doublé et son grand match en Mancha Real, où il a clairement été le meilleur et a décidé du duel ; Mais les 68 heures de repos seulement entre un match et un autre donnent peut-être plus d’options à quelqu’un qui n’était pas partant jeudi, comme Oier Zarraga, qui est sorti à la fin.

Il est également candidat Alexis Bérenger, amélioré dans la nouvelle année, mais c’est dans le même cas que le petit du Williams et le calendrier qui vient à l’Athletic est très exigeant, avec la Super Coupe en Arabie, le Barça en Coupe à San Mamés et une nouvelle sortie en championnat, à Vallecas, dans deux semaines.

En principe, les blessés sont faibles Asie Villalibre, Youri Berchiche Oui Ander Casquette, ce hors des plans Marcelino et qui se situe sur le marché d’hiver précisément à Alavés.

Après avoir réalisé un match nul contre la Real Sociedad lors de la première de Joseph Louis Mendier Sur le banc de Glorioso, Alavés se battra pour prolonger cette tendance positive après que leur nouvel entraîneur ait réussi à changer la façon dont ils affrontent les matchs avec un caractère plus agressif et direct.

L’intention de l’entraîneur de Zaldibar est de changer le visage d’une équipe qui proposait auparavant un autre type de jeu, très différent de celui voulu par le Biscayen. Cependant, ces intentions se sont heurtées à des infections à coronavirus qui ont empêché l’équipe de s’entraîner normalement avec des entrées et des sorties constantes de joueurs.

Pour cette rencontre, a priori, les deux gardiens seront disponibles, Ferdinand Pacheco Oui Antoine Sivera, déjà Facundo Pellistri, absents dimanche dernier pour positif au covid, qui ont déjà pu s’entraîner ce vendredi avec le reste de leurs coéquipiers.

Cependant, concernant les victimes causées par le coronavirus, il y a quelques inconnues dans l’équipe d’Albiazul, qui a signalé un nouveau positif cette semaine, bien que leur identité soit inconnue.

De plus, en l’absence du dernier test avant le crash, Thomas ananasIl pourrait s’agir d’une autre des absences, puisqu’il n’a pas encore récupéré après le positif jeté avant la dernière journée.

Les blessures restent à l’écart Ximo navarrais Oui Père Pons, tandis que le technicien babazorro pourrait aligner Jason Remeseiro Oui Gonzalo Escalante, derniers ajouts au marché d’hiver.

L’absence de Mamadou Loum -en Coupe d’Afrique avec l’équipe du Sénégal- pourrait accélérer la participation de l’Argentin au centre du terrain en raison du manque de troupes dans cette zone.

Ainsi, il est possible que l’entraîneur d’Alava ait initialement Ferdinand Pacheco et une défense formée par Martin Aguirregabiria, Victor La garde, Florian Lejeune Oui Ruben Duarte. Au centre du terrain, Gonzalo Escalante pourrait jumeler avec Toni Moyatandis que dans les groupes ils pouvaient agir Edgar Mendez Oui Louis La Rioja. En fait, il est possible qu’ils répètent Miguel À partir de la Fontaine Oui Joselu Tuer, tant que le coronavirus le permet.

Une belle ambiance est attendue dans les tribunes de Mendizorroza qui seront limitées à 70% de sa capacité, mais il espère avoir l’un des meilleurs billets de la saison comme il est d’usage dans ces duels.

Les files d’attente probables

Alaves : Pacheco ; Martín, Laguardia, Lejeune, Duarte; Moya, Escalante, Méndez, Rioja ; Miguel et Joselu.

Sportif: Unai Simon ; De Marcos, Yeray, Iñigo Martínez, Balenziaga ; Zarraga, Vencedor, Dani García, Muniain ; Sancet et Iñaki Williams.

Arbitre: Santiago Jaime Latre (Comité aragonais).

Stade: Mendizorroza.

Heure: 18h30