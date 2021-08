l’« entraînement invisible » des Olympiens

18/08/2021 à 18h30 CEST

Le Jeux olympiques Les athlètes tokyoïtes et espagnols ont remporté 17 médailles, trois d’or, huit d’argent et six de bronze.

Mais la compétition n’est pas terminée car le 24 août prochain 4 400 athlètes handicapés paralysie physique, intellectuelle, visuelle ou cérébrale, ils se battront pour plus de métaux olympiques.

Cela fait de nombreuses heures de entraînement, préparation physique et efforts, avec tous les problèmes qu’impliquait aussi la préparation d’un JO dans le contexte d’une pandémie mondiale.

Mais tout n’est pas qu’effort physique et entraînement.

Lorsqu’il s’agit de compétition, un alimentation équilibrée et hydratation optimale joue un rôle fondamental dans la performance sportive, explique le Dr Nieves Palacios, coordinateur du groupe d’endocrinologie, nutrition et exercice physique de la Société espagnole d’endocrinologie et de nutrition (SEEN).

La “formation invisible”

“Les aliments consommés, ils fournissent à l’organisme le carburant nécessaire pour effectuer des efforts physiques intenses », explique Palacios.

“La activité physique la production de sueur augmente, ce qui entraîne une perte d’eau et d’électrolytes qui doivent être restaurés grâce à des directives d’hydratation correctes avec la bonne boisson, de cette façon nous essayons d’éviter la déshydratation de l’athlète », ajoute l’expert.

Palacios souligne également l’importance de maintenir un alimentation équilibrée “Avant, pendant et après l’entraînement.”

Cela “aide à répondre aux besoins énergétiques nécessaires pour maintenir le programme de compétition et performer à un niveau élevé, améliore la récupération pendant l’exercice et retarde la fatigue pendant la compétition”.

Pour le médecin, cette routine pourrait apporter “la confiance et la sécurité dans l’état de préparation et aider à maintenir le poids de compétition optimal”.

Mais comme ils le rappellent du SEEN, les besoins énergétiques et nutritionnels « sont spécifiques à chaque sport et à chaque athlète. Des recommandations générales peuvent être faites, mais l’idéal devrait être une ligne directrice individuelle répondant aux besoins particuliers de chaque personne.

Aspects clés

Pour réaliser une bonne compétition, tous les éléments comptent : préparation physique, motivation, repos, alimentation équilibrée et hydratation constante.

Ce qu’on appelle aussi formation invisible.

Les experts soulignent que l’un des Aspects clés Pour éviter d’éventuelles altérations du corps, il faut suivre une série de règles avant, pendant et après le sport.

Avant du concours :

Ne changez pas les habitudes alimentaires habituelles Manger un repas riche en glucides au moins 3 ou 4 heures avant la compétition peut reconstituer les réserves de glycogène de l’organisme.

Si plus de 6 heures s’écoulent entre la dernière prise et la compétition, il est recommandé de prendre une collation ou un aliment sous forme liquide en raison de sa plus grande rapidité et facilité d’assimilation entre 30 minutes et 1 heure avant le test.

Évitez les apports excessifs en matières grasses et en fibres ou les plats très assaisonnés qui peuvent causer des problèmes digestifs.Dors au moins 8 heures la veille.

Durant la compétition:

Dans les sports de longue durée – plus de 60 minutes – les glucides doivent être ingérés.

Ceux-ci permettent de retarder l’apparition de la fatigue et de maintenir les performances, notamment dans les dernières phases de l’effort physique.

Les glucides à index glycémique modéré à élevé sont recommandés pendant l’exercice et pendant les pauses.

Par exemple : boissons spécialement conçues pour les sportifs, gels, barres énergétiques, entre autres.

Bien entendu, toutes ces aides doivent être exemptes de substances dopantes et autorisées par l’organisme compétent.

Il est conseillé de maintenir, au minimum, un taux d’hydratation de 400-600ml/h à petites doses. Cependant, cette fréquence doit être adaptée au type d’intensité de l’activité, à la température ambiante, à l’âge, au sexe et à la composition corporelle. Dans les exercices de plus de 60 minutes, il est recommandé que la boisson apporte des glucides, entre 5 et 9 g pour 100 ml. .

L’importance de l’après-concours

Après du concours :

Si l’athlète doit concourir le lendemain, il est nécessaire d’ingérer des glucides et des protéines dans les deux premières heures après la fin de l’exercice.

Cela recharge rapidement les réserves de glycogène musculaire, augmente la synthèse des protéines musculaires et répare les dommages cellulaires possibles.

En raison du grand talent, de la motivation élevée et du bon entraînement des athlètes en compétition, “la marge entre la victoire et la défaite est très faible”.

Le Dr Nieves Palacios soutient que l’attention et le soin apportés à tous les détails peuvent faire une différence fondamentale pour la personne qui concourt.