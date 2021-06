L’« Espagne vidée » se révolte contre les macro-fermes de porcs

14/06/2021 à 11h33 CEST

Dans de nombreuses villes et petites villes de Castilla-La Mancha, Castilla y León, mais aussi en Andalousie et dans d’autres autonomies, des mouvements citoyens contre l’installation de grandes exploitations porcines voient le jour sans cesse. La liste des projets s’allonge et le schéma des plaintes est toujours le même : protestations contre les effets environnementaux que le lisier peut avoir, mauvaises odeurs dans les environs, dommages aux activités touristiques et autres désagréments qui nuisent à la qualité de vie du quartier. Les promoteurs allèguent par contre que ces industries créent des emplois et offrent un débouché à la demande de produits du porc.

Le 5 juin, Journée internationale de l’environnement, des centaines d’habitants se sont rassemblés sur la place de la petite ville d’Añe (Ségovie), également des villes voisines de Bernardos, Armuña, Migueláñez et Domingo García, pour protester contre la prolifération des installations d’élevage porcin, un type d’élevage qui s’est multiplié ces dernières années dans ce qu’on appelle l’Espagne vidée.

Les villes de la campagne ségovienne dénoncent que «Il n’est pas logique que Ségovie compte 1 220 000 porcs dans une province où vivent seulement 150 000 personnes., ni que l’Espagne soit devenue l’étable de l’Europe & rdquor ;.

Selon les chiffres officiels, en Espagne, 20% du cheptel porcin du Vieux Continent est élevé et un million de porcs sont tués par semaine. Notre pays est le plus grand exportateur de porcs vers la Chine et il y a à nos frontières plus de 86 000 élevages porcins, dont plus de 80% sont intensifs ou industriels.

Les grandes exploitations détruisent aussi les petites exploitations familiales, car entre 2008 et 2016, plus de 12 000 petits élevages porcins fermés dans la Péninsule, tandis que celles de grande taille et d’orientation industrielle se multiplient.

Alors que le Danemark et les Pays-Bas interdisent ces élevages intensifs de porcs, « en Espagne, il est normal que 6 000 porcs vivent entassés sur 4 500 mètres carrés, engraissés en quelques mois pour dépasser la centaine de kilos, survivant les uns sur les autres, sans espace pour se déplacer, saturé d’antibiotiques pour prévenir les infections récurrentes qu’un tel environnement provoque chez les animaux & rdquor;, selon Juan Santos Yanguas, porte-parole des habitants d’Añe.

L’Espagne utilise 402 milligrammes d’antibiotiques pour chaque kilo de viande produite, quatre fois plus que l’Allemagne et près de six fois plus que la France, selon un rapport publié par l’Agence européenne des médicaments.

L’Espagne est le seul pays européen dont les niveaux d’émission d’ammoniac et d’autres gaz polluants augmentent dans l’UE, en violation de l’engagement de l’Accord de Paris, en partie à cause de ces usines porcines intensives et en partie à cause de certaines usines, ajoutent les deux voisins comme le conseiller municipal. de Añe Lorena Gómez.

Il s’agit « d’une situation qui tend inévitablement à s’aggraver si l’on ne fait pas connaître à l’opinion publique que seule En Castilla y León, selon les données de 2020, 156 usines ont été ouvertes au cours des cinq dernières années et il y avait 85 projets à l’étude & rdquor;, disent-ils.

Lors de l’événement informatif organisé à l’occasion de la Journée internationale de l’environnement, organisé sur la Plaza de Añe, les organisateurs et plusieurs conseillers et maires des villes voisines ont clairement indiqué que ces « peuples jouent beaucoup, car ils font partie d’une région , Los Arenales, où il y a déjà une forte concentration de nitrates dans l’eau (selon le rapport 2016 du ministère de l’Agriculture appelé Bilan d’azote dans l’agriculture espagnole), et d’ammoniac et de méthane dans l’air & rdquor ;.

« C’est l’eau de tous, l’air de tous, notre avenir et celui de nos enfants et petits-enfants. Plus nous serons nombreux, plus il sera facile d’atteindre nos objectifs raisonnables. 6.000 Ségoviens, 4% de la population, ne peuvent pas boire l’eau courante dans leurs maisons & rdquor;, ont-ils affirmé.

La petite ville, avec moins d’une centaine d’habitants enregistrés, située sur le Camino de Santiago sur son versant de Madrid, abrite des cigognes, des cerfs-volants, des aigles royaux et impériaux, des vautours, des hiboux royaux, des chevreuils, des furets, des sangliers et des loups. .

De nombreuses espèces protégées qui, avec sa frêneraie, dont les spécimens les plus illustres ont plus de cinq cents ans, ont été des arguments convaincants pour rejeter la construction du marais Bernardos au début du 21e siècle, un projet qui menaçait d’inonder ses eaux la ville.

Aussi à Cuenca

Cependant, ce n’est pas un problème unique à cette région de Ségovie. Des conflits surgissent dans toute l’Espagne du fait de la création de grandes entreprises industrielles d’élevage. C’est le cas à Cuenca, où les entrepreneurs de l’agrotourisme et d’autres fermes utilisées pour les loisirs craignent que les mauvaises odeurs et autres impacts rendent les lieux visités par des milliers de touristes par an moins attractifs.

L’association Pueblos Vivos de Cuenca, dont font partie les mouvements de quartier de la province, a lancé une campagne de collecte de fonds pour défrayer les frais de défense juridique afin d’éviter l’installation d’un Grande ferme porcine dans la ville de Cardenete, une ville de moins de 500 habitants située dans la vallée de Cabriel, déclarée réserve de biosphère par l’UNESCO.

Le groupe Cuenca affirme que le projet d’élevage intensif pourrait produire, avec la macro-ferme existante dans la municipalité, un total de 15 700 porcs à l’engrais et 58 000 porcelets par an.

De la même manière, ils ont expliqué que les deux macro-fermes pouvaient générer une énorme quantité de lisier, principalement des excréments, équivalant à 15 piscines olympiques par an ; et ils auraient besoin de jusqu’à 164 hectares de terres, soit environ la taille de 230 terrains de football, pour épandre les déchets d’origine animale.

Ils ont également averti que contamination par les nitrates des masses d’eau souterraine cela pourrait affecter directement l’approvisionnement de la municipalité de Cardenete, mettant en péril l’approvisionnement d’autres populations qui dépendent du même plan d’eau.

Cette nouvelle exploitation d’élevage intensif serait située dans la réserve de biosphère de Valle del Cabriel, à un peu plus d’un kilomètre de la rivière du même nom, considérée comme l’une des plus propres d’Europe.

De plus, la macro-ferme occuperait une grande partie de la zone spéciale de protection des oiseaux de la vallée, celle des “Hoces del Cabriel, Guadazón et Ojos de Moya”. On y trouve d’importantes populations d’aigles, de hiboux et de faucons, selon El Periódico de Castilla-La Mancha.

Les défenseurs des macro-fermes : plus d’emplois

Les défenseurs de la macro-ferme projetée à Zarzuela (Cuenca), comme c’est le cas du maire lui-même, Alicio Triguero, soutiennent que « dans une ville de 192 habitants, s’il y a une entreprise qui offre 15 emplois directs et 60 autres indirects ceux, on peut imaginer le Révulsif qui peut être pour cette ville& rdquor;, a déclaré dans des déclarations à RTVE. Triguero ajoute qu’après avoir personnellement examiné le projet, les installations “seront comme un bureau, un hôtel pour animaux& rdquor;, pour lequel il écarte les critiques sur le manque de bien-être animal dans ce type d’établissement.

« Nous pouvons coexister avec les gens, les animaux et la nature & rdquor ;, souligne le maire de cette ville de Cuenca.

La société promotrice affirme également qu’il n’y a rien à craindre : « Ce sera l’une des fermes porcines les plus modernes d’Espagne. Il intègre les technologies les plus avancées pour minimiser l’impact environnemental et garantir à la fois le bien-être des animaux et la plus haute qualité du produit », selon un communiqué.

Radeau de Ves, une autre ville touchée

La même situation existe dans la petite ville de Balsa de Ves, une petite ville d’Albacete, avec 135 habitants. Tous ceux ils vivent à côté d’une usine qui élève 60 000 porcs par an qui font de la pollution, des mauvaises odeurs et de l’impact écologique leur pain quotidien.

La ferme a considérablement réduit leur qualité de vie. Paco, l’un des voisins de la ville, est catégorique à ce sujet : « Le lisier de la ferme va sur les terrasses à l’extérieur de sa clôture et c’est là qu’ils déversent tous les déchets. L’odeur est insupportable », dit-il. De plus, “le trafic des camions a causé la destruction des routes”, dit-il, évoquant toute l’activité de transport impliquée dans ce type d’installation.

Pour couronner le tout, un usine de biogaz à côté de l’usine (un système d’énergie renouvelable qui utilise des déchets animaux pour produire de l’électricité), ce qui n’a fait qu’intensifier le problème.

Les voisins disent que des déchets de toute l’Espagne arrivent à cette usine, en quantités énormes, transformant la zone en un grand tas de fumier.

Il s’agit, en somme, d’un débat ouvert sur les limites d’un modèle d’élevage qui, s’il fournit un débouché aux besoins alimentaires de la population, pose de plus en plus de problèmes dans les campagnes espagnoles.

