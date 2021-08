De la septième à la deuxième année au lycée, ma tenue du premier jour d’école était presque toujours la même : une minijupe en jean qui respectait à peine la règle du « doit atteindre le bout des doigts », des ballerines, un collier de perles , et un polo Abercrombie. C’était au milieu des années 2000, et c’est ce que j’ai compris comme le summum du cool.

Je pense souvent à ce genre de tenue, non pas parce qu’elle avait l’air particulièrement bien, mais parce que la plus grande tendance de la mode du moment est sans doute Y2K, ou une version moderne des styles de bubblegum brillants, occupés et du début des années 2000, qui eux-mêmes étaient infléchis avec Psychédélique des années 70 et sex-appeal manifeste. Ce style est parfois affectueusement appelé « poubelle ». Cela s’oppose à l’esthétique qui, selon moi, a joué un rôle plus déterminant au cours des années 2000, du moins pour les autres filles blanches de la classe moyenne en Nouvelle-Angleterre : la préparation.

Plus personne n’utilise vraiment ce mot, mais au cours des dernières années, j’ai commencé à voir ses descendants se faufiler sur TikTok, Pinterest et Instagram. Des blancs souples en pantalons kaki et chemises oxford se prélassant sur un voilier ; des blazers en tweed dans une bibliothèque de l’Ivy League ; jupes de tennis et croquet devant la maison d’été de quelqu’un; Blair Waldorf et le talentueux M. Ripley. Cela passe par différents surnoms en ligne, parfois classés comme université sombre (ou université claire s’il s’agit d’une image d’un cadre ensoleillé), le look WASP ou le style de vie mondain, mais le descripteur que je vois le plus souvent est « l’esthétique du vieil argent. » ”

C’est en quelque sorte un nom hilarant sur le nez; « vieil argent » va droit au but de ce que sont en fin de compte toutes les tendances de la mode, qui sont des manifestations de consommation ostentatoire. le nom de marque « riche en Californie » que les Kardashian ont rendu incontournable.

Alors que GQ avait prédit le retour preppy en 2018, il faisait référence aux marques de vêtements pour hommes incorporant la préparation au streetwear dans un clin d’œil semi-ironique. Ce n’est pas ce que convoitent les images et les vidéos #oldmoneyaesthetic: ils veulent l’ambiance sans vergogne prétentieuse de l’Ivy League-slash-Oxbridge quatrième cousin-d’un-Kennedy country club. Ils veulent nommer leurs enfants des choses comme «Prosper» et «Montgomery», selon les nombreux noms de bébé TikToks qui existent. « POURQUOI ÊTRE LA RICHE QUAND TU PEUX ÊTRE AUSSI RICHE ? lit un commentaire sous l’une de ces vidéos (bien que le fait que beaucoup d’entre elles soient enregistrées par Lana Del Rey ajoute une couche supplémentaire d’absurdité).

Ce qui est différent cette fois-ci, par rapport aux années où j’ai gardé plusieurs sacs à provisions Abercrombie collés à l’intérieur de mon placard comme une sorte de sanctuaire dérangé, c’est qu’il y a des gens qui fournissent un contexte sur l’histoire moins conviviale de Pinterest de préparer et enraciner la richesse sur les mêmes plates-formes où elle se propage. Ce n’est pas que personne n’a remarqué à quel point l’esthétique Abercrombie était raciste et classiste (vous vous souvenez de son horrible « look policy » ?) À l’époque, mais la critique n’atteignait pas nécessairement son public cible d’adolescents obsédés par la marque. Les médias sociaux ont contribué à changer cela : sur TikTok, par exemple, l’histoire populaire et le compte de film @deadhollywood ont récemment fait une vidéo sur la façon dont les attributs de la classe de loisirs sont “le sommet de la mode suprémaciste blanche, pas les ploucs et le camouflage”.

« Ce style est l’absence de chair, l’absence de Noirceur, l’absence d’extravagance. Et c’est pourquoi c’est tellement ennuyeux », explique-t-elle. “Cela repose particulièrement sur la minceur, la gentillesse et l’élégance des femmes blanches en contraste avec le corps charnu, maternel, non sexuel mais trop sexuel de la femme noire.” Le même genre de discussions se déroule en ce qui concerne, disons, les influences légèrement fascistes du minimalisme et la relation de Coco Chanel avec les nazis. Alors que le plus grand acte d’accusation de la préparation des années 2000 est venu d’endroits comme le roman du même nom de Curtis Sittenfeld, dans lequel le protagoniste se rend compte du vide des hiérarchies des pensionnats de la côte est, cette fois le contrecoup est beaucoup plus direct.

La préparation a toujours été intrinsèquement conservatrice, bien que de nombreux jeunes et progressistes de couleur et queer adoptent son itération 2021 en ligne. Ana Quiring a fait valoir dans le LA Review of Books plus tôt cette année qu’une esthétique comme le milieu universitaire sombre “dé-exceptionnalise les environnements scolaires d’élite autant qu’elle les romantise”, arguant contre l’opinion cynique selon laquelle la sous-culture visuelle glorifie les photos de livres et de bibliothèques plutôt que les livres eux-mêmes, ou ce désir ardent pour le style de vie du vieil argent ne sert qu’à vénérer les classes supérieures.

Plus que cela, cependant, l’esthétique du vieil argent me semble être un pendule contre les affichages omniprésents de la richesse dans la société d’aujourd’hui, tout comme la façon dont la préparation était à la fois un contrecoup et une incorporation de la «trashion» dans les années 2000. Les milliardaires et les influenceurs, tous deux emblématiques du « nouvel argent », établissent les normes et les attentes de ce qui compte comme un style de vie digne, tandis que les anciennes institutions comme la royauté et la haute société cèdent sous le poids des changements sociaux et économiques (voir aussi : nouvelle société Les Yorkais se plaignent que le Met Gala a trop d’influenceurs et les riches résidents des Hamptons en veulent à leurs nouveaux voisins encore plus riches). Les nouvelles classes supérieures ne semblent pas se soucier du bon goût ou même des vêtements eux-mêmes. Note aux techniciens : si vous voulez vous assurer une place dans l’histoire culturelle, commencez peut-être à mieux vous habiller.

