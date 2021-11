L’« hiver crypto » est-il arrivé ? Selloff envoie des bitcoins à moins de 60 000 $, Ether dégringole de 11%.

Une vente massive de crypto-monnaie a poussé le bitcoin et l’éther à des niveaux jamais vus depuis plus d’une semaine mardi, certains soulignant les commentaires d’un dirigeant de Twitter qui a exclu les investissements en crypto-monnaie.

C’est alors qu’un analyste s’est demandé si le marché haussier était prévu pour une pause.

Le prix du bitcoin

BTCUSD,

-6,59%

a chuté de 10 % à 59 289 $ et Ether

ETHUSD,

-7.89%

sur la blockchain Ethereum a chuté de 11% à 4 162 $. Des pertes similaires ont été observées dans l’ensemble du secteur.

Un rallye agité qui a commencé début novembre a vu le bitcoin atteindre un sommet de 68 990 $ et envoyé Ether à un sommet historique de 4 865,57 $.

CoinDesk a rapporté que la vente de crypto a commencé en Asie après que les investisseurs ont eu vent des commentaires de Twitter

TWTR,

+1,34 %

Le directeur financier, Ned Segal, a déclaré qu’il « n’avait pas de sens » pour le site de microblogging d’investir de l’argent de l’entreprise dans des actifs cryptographiques pour le moment.

« Nous [would] devons changer notre politique d’investissement et choisir de détenir des actifs plus volatils », a déclaré Segal dans une interview accordée lundi au Wall Street Journal. Il a déclaré que la société préfère les titres, qui sont moins volatils.

C’est comme cela qu’un analyste a déclaré qu’un niveau technique important était actuellement en jeu pour les actifs.

Naeem Aslam, analyste en chef du marché chez AvaTrade, a déclaré que le dérapage des prix pourrait être un indice que les taureaux perdent du pouvoir. Il a déclaré que les investisseurs devraient surveiller si le bitcoin passe en dessous de sa moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours de 58 000 $, un support potentiel pour les prix. Si les prix restaient au-dessus de ce niveau, cela pourrait voir un rallye substantiel, a-t-il déclaré.

Voici son graphique SMA sur 50 jours :

La « plus grande crainte parmi les commerçants de crypto est de savoir si l’hiver de la crypto est là », a déclaré Aslam, faisant référence à une longue période de faiblesse pour les crypto-monnaies qui s’est produite après les sommets atteints en 2017.

« Personne ne veut voir un autre hiver crypto car il est difficile d’oublier les conséquences désastreuses du précédent. De plus, ce que les commerçants espéraient, c’est une forte reprise, d’autant plus qu’à cette période de l’année, nous assistons généralement à une forte reprise pour les cryptos – bien sûr, à l’exception de l’hiver crypto », a-t-il déclaré dans une note. aux clientes.

Aslam a ajouté que les cryptos ont tendance à se rallier à plus de 80% pendant cette période de l’année, offrant ce graphique mensuel :



AvaTrade