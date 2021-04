L ‘«humiliation» de Von der Leyen condamnée par l’UE – Erdogan fait honte en tant que «dictateur» pour sa chaise snob | Politique | Nouvelles

Charles Michel semble prendre la chaise de Von der Leyen

Et il a également qualifié le président turc de «dictateur» au cours d’une évaluation franche qui a poussé Ankara à convoquer son ambassadeur italien pour déposer une protestation officielle. Avec le président du Conseil européen Charles Michel, la présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen, s’est rendue mardi en Turquie pour s’entretenir avec M. Erdogan.

Je me suis senti très désolé pour l’humiliation que le président de la Commission européenne, von der Leyen, a dû subir Mario Draghi

Cependant, leur réunion a été complètement éclipsée après que M. Erdogan et M. Michel aient pris les deux seules chaises disponibles, laissant l’ancien ministre allemand de la Défense s’asseoir sur un canapé à proximité, après avoir clairement exprimé sa frustration.

Lors d’une conférence de presse hier, M. Draghi a été invité à commenter la rencontre difficile, qui a été filmée.

Il a déclaré: «Je me suis senti très désolé pour l’humiliation que le président de la Commission européenne, von der Leyen, a dû subir.

Ursula von der Leyen ne semblait clairement pas impressionnée comme étant laissée sans chaise (Image: UE)

Charles Miche etl Recep Tayyip Erdogan prennent leur place alors que Mme von der Leyen regarde maladroitement (Image: UE)

“Je pense que ce n’était pas un comportement approprié.”

M. Draghi, ancien président de la Banque centrale européenne qui a été nommé le 13 février à la tête de son pays, en remplacement de son prédécesseur Giuseppe Conte, a également eu des mots forts pour M. Erdogan.

Il a déclaré: «Avec ces derniers – appelons-les comme ils sont – les dictateurs, avec lesquels nous devons cependant coopérer, il faut être franc en exprimant une diversité de points de vue, d’opinions, de comportements, de visions de la société.

JUST IN: Merkel a honte – La Russie se moquera des demandes “ dénuées de sens ” de l’Allemagne

Mario Draghi s’exprimant lors de la conférence de presse d’hier (Image: gouvernement italien)

Mevlut Cavusoglu n’a pas tardé à enregistrer sa désapprobation (Image: Twitter)

«Et doit également être prêt à coopérer pour sauvegarder les intérêts de leur pays.

“C’est important. Nous devons trouver le bon équilibre. »

Les paroles de M. Draghi ont suscité une vive réaction de la part de Mevlut Cavusoglu, ministre turc des Affaires étrangères, qui a tweeté: «Nous condamnons fermement la rhétorique populiste inacceptable du Premier ministre italien nommé Draghi et ses déclarations laides et implacables au sujet de notre président élu.»

NE MANQUEZ PAS

Panique de la pêche dans l’UE alors que les pêcheurs danois font rage à l’accord sur le Brexit [INSIGHT]

Vaccin de l’UE: l’Autriche a averti que le bloc “ ne pouvait pas prendre du retard ” [ANALYSIS]

L’UE divisée: la Suède et le Danemark se cachent derrière le Royaume-Uni avant l’inquiétude du bloc [INSIGHT]

Charles Michel, photographié avec Recep Tayyip Erdogan, a fait l’objet de nombreuses critiques (Image: UE)

Ursula von der Leyen a été laissée assise sur un canapé (Image: UE)

Des images de la réunion ont montré Mme von der Leyen, la première femme présidente de la Commission, et la seule femme présente, faisant des gestes d’incrédulité et soupirant d’irritation apparente alors qu’Erdogan et l’ancien Premier ministre belge, M. Michel Charles Michel, occupaient les deux sièges de la scène préparés, la forçant à s’asseoir sur un canapé adjacent.

S’exprimant par la suite, Eric Mamer, le principal porte-parole de la Commission, a déclaré: «Le président de la Commission a été clairement surpris.

«Le président aurait dû être assis exactement de la même manière que le président du Conseil européen et le président turc.»

Fichier d’information d’Ursula von der Leyen (Image: Express)

M. Michel a également été critiqué pour son rôle dans la situation, avec Esteban González Pons, vice-président du Groupe PPE du Parlement européen, déclarant: «L’affaire macho à Ankara doit être clarifiée. Les excuses ne suffisent pas.

«Charles Michel doit s’excuser publiquement et se présenter au Parlement européen et assumer personnellement la responsabilité de sa complaisance inacceptable face au traitement honteux reçu par le président von der Leyen.»

M. Michel a cherché à se défendre en publiant un communiqué via Facebook dans lequel il a déclaré: «Les quelques photos de cette réunion qui ont été diffusées ont donné l’impression que j’étais indifférent à la situation.

«Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité, ni de mes sentiments profondément ancrés – ni même des principes de respect qui me tiennent tant à cœur.

Esteban Gonzalez Pons (à gauche) a appelé M. Michel à s’excuser (Image: GETTY)

«À l’époque, tout en réalisant le caractère regrettable de la situation, nous avons décidé de ne pas aggraver les choses en créant une scène.

«Au début de la réunion, nous avons plutôt décidé de nous concentrer sur le fond des discussions politiques, qu’Ursula et moi devions entreprendre avec nos hôtes.»

Pendant ce temps, Politico a rapporté que la controverse aurait pu être encore pire pour Mme von der Leyen.

La Turquie avait initialement prévu de la traiter comme une simple aide de M. Michel, l’un des quatre assis sur des chaises plus petites devant sa chaise beaucoup plus grande, selon «une personne familière avec les arrangements».