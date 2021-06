L’« innovation » de ce développeur indien vient de remporter le prestigieux prix du design d’Apple

NaadSadhana s’est étendu pour prendre en charge sept genres musicaux différents.

Lors de la conférence annuelle des développeurs d’Apple, la WWDC, Cupertino récompense les développeurs qui proposent certaines des conceptions d’applications les plus avancées. Il peut s’agir d’une application ou d’un jeu soumis par des développeurs du monde entier. Cette année, Apple a décerné 12 prix et un développeur indien a remporté le prix du meilleur design. L’application qui a remporté le prix dans la catégorie innovation est une application de musique classique – NaadSadhana.

NaadSadhana est une “application musicale tout-en-un de qualité studio qui aide les musiciens de tous genres et de toutes compétences à jouer et à publier leur musique sans frontières”.

Dans un communiqué officiel, Apple a déclaré que l’application avait d’abord trouvé sa place en étant une plate-forme pour pratiquer le chant classique indien. Aujourd’hui, NaadSadhana s’est étendu pour prendre en charge sept genres musicaux différents. Les offres musicales comprennent semi-classique, classique hindoustani, Light / Bollywood, Devotional, Western, Carnatic et Fusion.

S’appuyant sur l’intelligence artificielle et le Core ML, NaadSadhana est capable d’écouter le chanteur improviser une ligne vocale. Il peut également fournir un retour instantané sur l’exactitude des notes et peut générer une piste d’accompagnement qui correspond en temps réel. L’application a commencé comme une application pour la musique classique hindoustani, mais est maintenant utilisée pour aider les musiciens de nombreux autres genres. Beaucoup ont trouvé l’application utile pour son interface intuitive ainsi que pour les fonctionnalités puissantes qui l’accompagnent.

“Les gagnants de cette catégorie offrent une expérience de pointe grâce à une nouvelle utilisation des technologies Apple qui les distinguent dans leur genre”, a déclaré Apple.

Pendant ce temps, 11 autres applications et jeux ont été récompensés par Apple cette année dans six catégories. Ces catégories sont l’innovation, le visuel et les graphiques, l’interaction, le plaisir et le plaisir, l’inclusivité et l’impact social. « Les lauréats des Apple Design Award de cette année ont redéfini ce que nous attendons d’une excellente expérience d’application, et nous les félicitons pour une victoire bien méritée », a déclaré Susan Prescott, vice-présidente des relations avec les développeurs mondiaux d’Apple.

