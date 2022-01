L-Launcher promet de changer l’interface et l’expérience de n’importe quelle smartwatch Android | La technologie

Si vous possédez une montre Android dont l’interface ne vous convainc pas, il est possible que L-Launcher soit ce que vous recherchez et, est-ce que cette interface s’adapte à votre smartwatch pour modifier son design et ajouter plus de fonctions.

Les montres intelligentes sont devenues des accessoires nécessaires pour compter les pas, suivre les routines d’exercice et, en plus, pouvoir voir les notifications qui arrivent sur notre appareil mobile sans le sortir de notre poche. Avec autant de fonctions et de fonctionnalités, les interfaces sont souvent différentes.

Et, est-ce que, dans un marché aussi concurrentiel, chaque fabricant s’engage à rendre ses appareils aussi uniques que possible. Dans cette quête pour exceller dans la conception de logiciels, la simplicité est souvent oubliée. L-Launcher peut être la réponse à cela pour les utilisateurs qui recherchent cela.

Les lanceurs ne sont pas nouveaux pour les appareils mobiles Android, mais ils sont nouveaux pour les montres intelligentes. L’opération et surtout l’installation ne diffère pas beaucoup de ce qui serait fait avec un appareil mobile. Pour installer ce lanceur sur l’horloge, il vous suffit de vous rendre sur la page de support officielle. Et, c’est que, il n’est pas encore dans le Play Store.

Après l’avoir cherché, il ne reste plus qu’à l’installer et le point positif est qu’il n’a pas de publicités ou de messages qui chevauchent l’interface. En fait, il est entièrement gratuit afin d’offrir une interface simple et entièrement fonctionnelle de la meilleure façon possible. Au niveau des fonctionnalités, il n’en demande pas trop.

La seule chose obligatoire pour pouvoir installer L-Launcher est d’avoir une montre connectée avec Android version 5.1 à 10, le format d’affichage est indifférent et fonctionne aussi bien dans les horloges carrées que rondes. La chose la plus intéressante est que le lanceur lui-même prend en charge les thèmes personnalisables.

De plus, il intègre également différentes fonctionnalités qui ne sont normalement pas prises en charge par certaines montres intelligentes, comme le mode Always On Display. Si vous avez une montre Android et que vous n’aimez pas l’interface, vous pouvez essayer d’installer L-Launcher et voir qu’elle reprend vie avec de nouvelles fonctionnalités utiles.