L2Y lève 3,7 millions de dollars pour construire une infrastructure GameFi et une plateforme de trading

Singapour, Singapour, 7 décembre 2021, Chainwire

(Sous-titre) L’ancienne équipe Huobi lance l’infrastructure de guilde « Bloomberg x Zillow » pour les marchés du jeu, NFT et Metaverse, soutenue par les meilleurs VC

L2Y.com, la première plateforme d’infrastructure et de trading GameFi, a reçu 3,7 millions de dollars de capital d’amorçage d’un groupe d’investisseurs dirigé par Hack VC, A&T Capital et Kenetic Capital, Protocol Labs. Fenbushi Capital, NGC Ventures, HashKey Capital, Collinstar Capital, FBG Capital, Foresight Ventures, DoraHacks, Starboard ont également rejoint l’augmentation.

La plateforme L2Y.com est officiellement lancée aujourd’hui. Il intègre diverses données Web 3.0 Metaverse dans une seule plate-forme pour que les utilisateurs soient informés de tout ce qu’il faut savoir sur GameFi. Via cette plate-forme, il établit des relations avec les guildes, les développeurs de jeux, les joueurs, les détenteurs de jetons et les commerçants en un seul endroit. Tous les utilisateurs peuvent désormais filtrer efficacement les projets de haute qualité et les meilleures opportunités de retour sur investissement GameFi.

« GameFi est l’une des nouvelles tendances les plus convaincantes en matière de cryptographie », a déclaré Alex Pack, associé directeur de Hack VC. En tant qu’investisseur crypto à pile complète et participant à l’écosystème crypto, Hack VC a déjà investi des dizaines de licornes à leurs premiers stades, comme 1 pouce, Amber, Celo, DYDX, Mina et Terra. « Plus tôt que nous ne le pensons, tout le monde vivra et travaillera ensemble dans un métaverse appartenant à l’utilisateur et doté de la cryptographie. Le modèle GameFi, où les utilisateurs deviennent propriétaires des mondes dans lesquels ils travaillent et jouent, sera le principe organisateur du métavers. L2Y.com construit une infrastructure de base pour ce nouveau monde, aidant les utilisateurs à naviguer dans le métaverse crypto et à comprendre les meilleures opportunités qui s’y trouvent.

« GameFi deviendra une industrie de plusieurs milliers de milliards de dollars d’ici 5 ans, générant d’énormes besoins en infrastructure. L2Y est à l’avant-garde de l’autonomisation de l’industrie du jeu avec les outils et les données pour faire évoluer les joueurs et les plates-formes dans l’ère GameFi. » A déclaré Jehan Chu, le fondateur de Kenetic Capital.

Avec ce tour de table, L2Y.com continuera d’accélérer la croissance de la plateforme et d’améliorer l’expérience utilisateur globale en faisant progresser ses fonctionnalités. « Notre vision est de créer un écosystème pour tous les participants à GameFi. Nous ne sommes donc pas seulement à la tête du GameFi en matière de données et d’analyses commerciales, mais également de notre alliance de guilde GameFi, du marché GameFi, y compris du marché des chercheurs indépendants, de NFT OTC et de NFT-Asset. et le marché des prêts, l’incubateur de guilde et le FOF suivront dans les prochains mois. », a déclaré Lester Li, fondateur et PDG de L2Y.com, ancien responsable des activités institutionnelle de Huobi et du bureau NFT OTC, ancien PDG de Huobi Europe.

Les écosystèmes GameFi et métaverse ont rapidement étendu leur présence. L2Y.com s’efforce de réaliser l’avenir de GameFi et de devenir un élément crucial de la nouvelle génération de jeux en cours de développement sur la Blockchain.

À propos de L2Y

L2Y a été créé en 2021 et chaque membre de l’équipe provient d’entreprises leaders de l’industrie de la blockchain. Les fondateurs de L2Y sont des vétérans de l’investissement stratégique, des jeux et des domaines techniques. Nous fournissons non seulement des plates-formes de services commerciaux de guilde GameFi, mais également des services d’incubation et des investissements GameFi sur le marché primaire et secondaire du secteur GameFi Metaverse.

Site Web : https://l2y.com

Twitter : https://twitter.com/l2y_com

Discord : discord.gg/9snHhFzAx2

Télégramme : t.me/l2ycommunity

Contacts

Responsable communication