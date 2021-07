La 19e étape du Tour de France, en direct

SPORT.es

Le Tour de France 2021 affronte aujourd’hui la dix-neuvième et avant-dernière étape entre les communes de Mourenx et Libourne (207 km). Après l’arrivée haute à Luz Ardiden et avant le contre-la-montre de Saint-Émilion, le Tour offre ce vendredi une occasion en or aux sprinteurs, comme le déjà historique Mark Cavendish, de briller à nouveau à la ligne d’arrivée sans une pause cela ne l’empêche pas. . Si vous ne voyez pas le live, cliquez sur ICI.

Tadej Pogacar slovène (EAU) reste leader au classement général après ses deux victoires d’étape consécutives et tentera de gérer le large avantage dont il dispose face à ses poursuivants.

