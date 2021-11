La 2e plus grande banque d’Asie du Sud-Est travaille « sérieusement » sur la cryptographie pour répondre aux besoins des clients

Actualités Bitcoin

La 2e plus grande banque d’Asie du Sud-Est fait un travail « sérieux » avec la cryptographie pour répondre aux besoins des clients

AnTy21 novembre 2021

Oversea-Chinese Banking CorpLa deuxième banque d’Asie du Sud-Est envisage de mettre en place un échange cryptographique en réponse aux besoins de ses clients.

« Nous l’examinons, et sérieusement, il y a du travail en cours dans la banque », a déclaré la directrice générale Helen Wong à Bloomberg Television lorsqu’on lui a demandé si la banque envisageait d’offrir des services de cryptographie.

OCBC détenait 121 milliards de dollars d’actifs sous gestion à la fin de l’année dernière.

Bien que la banque ne se précipite pas dans le secteur, Wong a déclaré qu’il valait la peine d’étudier la technologie cryptographique en raison de son potentiel d’amélioration de l’efficacité.

« Si vous dites que nous l’examinons, c’est pour répondre aux besoins des clients, mais de manière sûre. » « Nous voulons les aider à reconnaître l’investissement et à savoir comment le gérer. »

Pendant ce temps, Rival DBS Group Holdings Ltd. travaille à étendre son échange numérique à ses services de trading cryptographiques aux particuliers l’année prochaine. L’échange de crypto a été lancé en décembre 2020, et le mois dernier, sa branche de courtage, DBS, a obtenu une licence de l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) pour offrir des services de crypto.

Dans une interview séparée, Wong a déclaré que l’OCBC « n’allait pas s’y lancer simplement parce qu’il fait chaud ou qu’il y a une demande des gens » parce que la banque a une responsabilité et une « obligation fiduciaire envers les gens ».

