La 2e vague de Covid a brisé le secteur de la logistique en voie de reprise: Anjani Mandal, PDG de Fortigo Logistics

Le camionnage organisé peut rassembler les éléments d’une industrie fragmentée en augmentant les performances et la visibilité grâce à une infusion technologique et renforcer sa crédibilité dans les mois à venir.

L’infrastructure est l’épine dorsale de l’économie d’un pays. Il fonctionne comme les artères et les veines du corps qui font circuler le sang. Le secteur de la logistique peut faire partie de l’infrastructure. Sans une infrastructure logistique robuste et efficace, les industries auront du mal à assurer un mouvement fluide des marchandises tout au long de la chaîne de valeur. L’industrie du camionnage – considérée comme l’épine dorsale de l’économie indienne – a été frappée par les verrouillages imposés au début de la deuxième vague de la pandémie en Inde, surtout après avoir connu une reprise régulière au cours des deux derniers mois depuis la première vague. La nouvelle vague de cas de Covid-19 qui a balayé le pays et les mesures de verrouillage qui en ont résulté mises en œuvre par plusieurs États ont déjà commencé à blesser les transporteurs. On estime que le commerce souffrira de 2,4 milliards de dollars (17 800 crores de roupies) de pertes de revenus en avril seulement. Cela pourrait également affecter la croissance du PIB, qui est projetée à 10,5% par la banque centrale pour cet exercice.

Le secteur indien du transport routier transporte des marchandises d’une valeur de 150 milliards de dollars par an, ce qui signifie qu’environ 12 milliards de dollars sont réalisés par mois. L’utilisation du parc de camions avait culminé à 85% en mars, ce qui était mieux que les niveaux d’avant Covid, mais a maintenant chuté à 70%. Les camionneurs auront du mal à rembourser leurs EMI. Le transport des marchandises sur les routes a ralenti en avril. Le nombre moyen de factures quotidiennes de transport électronique générées en avril à ce jour est d’environ 2 millions, contre 2,3 millions en mars. Ces factures sont nécessaires pour transporter des marchandises d’un état à l’autre par route. Outre les marchandises, la circulation des personnes a également diminué. Le camionnage organisé peut rassembler les éléments d’une industrie fragmentée en augmentant les performances et la visibilité grâce à une infusion technologique et renforcer sa crédibilité dans les mois à venir.

Dans une conversation exclusive avec le Financial Express Online Anjani Mandal, PDG de la start-up 4TiGO Networks and Logistics soutenue par Nandan Nilekani partage ses connaissances sur les réalités du terrain de l’industrie de l’infra et de la logistique en l’état, de l’impact de la deuxième vague sur les activités, des projections pour 2021 ainsi que de l’impact sur les chauffeurs de camion et les propriétaires de flottes et sur la façon dont les choses reviennent maintenant à la normale. Extraits:

Comment s’est déroulé 2020 pour l’industrie de la logistique? Pouvez-vous retracer la récupération après les verrouillages initiaux en 2020 jusqu’en mars 2021?

2020 a été l’une des périodes les plus difficiles pour la logistique dans notre mémoire collective. L’année a commencé avec l’impact en cascade du ralentissement du secteur automobile à la fin de 2019. L’automobile est l’un des secteurs les plus critiques pour l’industrie de la logistique en raison de l’ampleur des industries auxiliaires qui y alimentent et de la vaste répartition géographique.

Le changement d’orientation vers un secteur organisé par la réglementation n’a pas vu de nombreux preneurs pour la transition du secteur non organisé. La pandémie a été la dernière goutte proverbiale qui a vu le découragement total parmi les petites entreprises. Cela a aidé temporairement qu’ils avaient un moratoire pour les EMI et les licences jusqu’en octobre et quelques mois supplémentaires pendant que l’affaire attendait une décision finale. La plupart des petits propriétaires de flottes sont sortis par la suite, ont vendu les camions ou ont simplement rendu les camions au Financier.

L’équation offre-demande a été complètement modifiée en décembre 2020 – alors même que les petits transporteurs traditionnels continuaient de se retirer lorsqu’ils en avaient l’occasion. Les tarifs de fret sont en hausse de 30% +. La transition vers le rail par de nombreux secteurs est clairement en cours – elle devrait être de 50% par rapport à 30% avant la pandémie. Le blocus des agriculteurs du Pendjab / Haryana a eu un impact majeur dans le Nord au cours du premier trimestre 2021. La reprise des acteurs organisés dans la plupart des régions en dehors de la RCN a commencé en janvier 2021, mais a chuté à la mi-mars 2021, la pandémie atteignant des niveaux alarmants Maharashtra et Kerala.

Quel a été l’impact de la deuxième vague sur le camionnage et le transport? Les camionneurs auront-ils du mal à rembourser les EMI?

Cette fois, l’entreprise est mieux préparée pour gérer la pénurie de main-d’œuvre et l’augmentation des incidences au sein de l’usine – le processus est défini et les symptômes sont connus. Cependant, la propagation rapide a changé la priorité de tous – (a) la sécurité des employés domine (b) même les conducteurs hésitent à entreprendre des voyages longue distance – en raison du risque, ainsi que des verrouillages soudains et de l’absence de charge de retour.

Anjani Mandal, PDG et co-fondateur de Fortigo Logistics

Par conséquent, les camions longue distance sont en pénurie et cela ne devrait pas changer bientôt en raison des risques et des verrouillages. La capacité réduite des usines à court préavis, qui à son tour est liée à Covid ou à une pénurie de main-d’œuvre, aggrave encore la situation de l’offre et de la demande. La concentration régionale a un impact sur toutes les charges de retour vers ces régions.

La deuxième vague est arrivée et a cassé un secteur qui était en passe de se regrouper à partir de la première vague. L’ensemble des petits et moyens acteurs qui ont réussi à survivre à la première vague et sont restés sur place, sont forcés de quitter le secteur pour de bon cette fois. Les camionneurs ont du mal à rembourser l’IME car le plan de secours financier à court terme pour le secteur n’est pas présent contrairement à la dernière fois. Beaucoup vendent leurs camions à la première occasion ou les cèdent aux sociétés de financement. L’impact de cette situation sera davantage celui des sociétés d’origine des prêts qui n’ont pas de garantie pour récupérer leur investissement.

Quel a été l’impact des nouvelles restrictions et verrouillages sur l’activité de Fortigo? À quoi ressemble la croissance de Fortigo cette année?

En tant qu’acteur de la Logistique Digitale, nous avons eu peu d’impact dans la 1ère vague après la mise en place de la réglementation pour la circulation des marchandises à la mi-mai. Cependant, le cas est différent dans la 2ème vague. Nous étions en passe de croître de 2,5 fois au milieu de 2019, mais le ralentissement du secteur automobile et les verrouillages ont ralenti notre rythme. Nous réévaluons nos chiffres de croissance pour l’année car la gravité de la deuxième vague de verrouillages n’était pas attendue. La plupart des grands clients ont été rationnels et raisonnables et ont suspendu l’application des clauses contractuelles négatives pour les retards et les non-placements. Il y a eu une adoption drastique des technologies numériques pour permettre des opérations sans contact et sans papier. L’acceptation des eGCN, des factures électroniques et des ePoD n’est pas encore à 100%, mais a été acceptée par la plupart des clients raisonnables. La pénurie de chauffeurs continue d’être extrême à travers le pays et plusieurs camions engagés sur des distances moyennes sont également inactifs. Avril, qui est généralement plus faible que mars chaque année de 20% en termes de demande de camions, a été inférieur de 30%. Mai sera à 50% de mars. Le Sud et l’Est sont également totalement bloqués pour l’industrie. Le blocus des agriculteurs du Pendjab / Haryana a eu un impact majeur dans le Nord depuis le premier trimestre 2021. Le Kerala a eu des chiffres relativement plus élevés jusqu’en septembre à ce jour, sauf pendant trois semaines en mars, après quoi il a fortement augmenté. Le Maharashtra est en proie à une pandémie depuis la 1ère semaine de mars et se remet enfin en mai.

Les joueurs organisés et non organisés ont-ils été touchés de la même manière?

Tous les acteurs sont impactés, organisés ou non organisés. Les acteurs organisés, comme prévu, ont toujours un avantage sur les acteurs non organisés, mais l’impact a été pénible pour tous les segments du camionnage en dehors du commerce électronique.

Comment Fortigo a-t-il réussi à traverser cette crise? Les solutions de logistique numérique sont-elles vraiment la voie à suivre pour l’industrie?

Grâce aux relations solides et à la résilience que nous avons, nous avons pu ajuster notre concentration sur les secteurs qui fonctionnaient et réduire notre dépendance à l’égard des secteurs qui avaient réduit la demande. Nous avons fixé des attentes réalistes en ce qui concerne les situations de satisfaction et d’offre-demande avec nos clients, ce qui nous aide à poursuivre nos relations. Nous sommes un acteur de la nouvelle ère technologique dans l’industrie. La pandémie a montré à quel point il est essentiel de renforcer la résilience de vos opérations et à quel point la numérisation en est au cœur. Dès le premier verrouillage, il était clair que les organisations numérisées avaient un net avantage sur les autres, et cela s’est déroulé de la même manière dans les première et deuxième vagues. L’adoption de la logistique numérique est désormais une fatalité pour l’industrie.

Fortigo continue d’être un fournisseur de services de logistique numérique (compatible avec la technologie). Deux initiatives majeures ont été ajoutées pendant l’ère de la pandémie: (a) De nouveaux segments industriels à volume élevé qui sont mieux facilités par l’activation de la technologie ont été ajoutés (b) Une entité distincte fournissant des solutions technologiques aux clients finaux / expéditeurs pour gérer le transport en intégrant numériquement l’écosystème du camionnage a été lancé. La solution offre une accessibilité «AnyTime – AnyWhere» pour chaque utilisateur via plusieurs supports, le cas échéant, y compris depuis leur mobile. Il s’agit d’une solution intégrée unique qui permet d’effectuer des transactions, de contrôler, d’analyser ainsi que d’améliorer et d’optimiser les performances logistiques. Ce serait jusqu’à 20% au cours des premiers trimestres de mise en œuvre.

Que réservent les prochains mois à la logistique? À quel moment voyez-vous la guérison et dans quelle mesure? Des tendances attendues?

La situation actuelle devrait se poursuivre jusqu’à l’après-mousson et devrait atteindre son apogée ce mois-ci avec une lente baisse. La demande réduite pour toutes les industries de base ainsi que pour toutes les sections des produits FMCG – au-delà de l’essentiel – connaîtra une forte hausse. Le Tamil Nadu et le Bengale occidental connaîtront selon toute vraisemblance un rétablissement dans un cycle retardé de 2 à 4 semaines en raison de la situation pandémique. Tous nos engagements plus importants dans le secteur des produits de grande consommation, de l’industrie et de l’industrie de base nous ont donné une indication préalable de ces augmentations attendues. La reprise de l’industrie automobile est cependant susceptible d’être retardée pendant un certain temps.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.