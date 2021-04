La 32e saison des Simpsons arrivera exclusivement pour Disney + le 14 mai – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

La saison 32 des Simpsons a déjà une date de sortie sur Disney +. La fiction la plus emblématique de Fox sortira exclusivement sur la plate-forme le 14 mai, avec une sortie hebdomadaire, ce qui signifie que chaque vendredi, un nouvel épisode des 22 qui composent le lot arrivera.

Ce nouvel opus met en vedette plusieurs stars invitées telles qu’Olivia Colman, lauréate d’un Oscar pour The Favorite et Emmy nominée pour The Crown; Hannibal Bures, nominé aux Emmy pour Saturday Night Live; Ben Platt, nominé pour un Golden Globe pour The Politician ou Michael Palin (The Life of Brian, A Fish Named Wanda).

La saison 32 rejoint les plus de 600 épisodes créés par Matt Groening, le long métrage The Simpsons: The Movie et les courts métrages Maggie et Maggie Simpson’s Longest Day: Playing with Destiny, qui sont tous disponibles dès maintenant sur le service sous demande.

Les Simpsons est la plus ancienne série animée de l’histoire de la télévision, explosant dans la culture populaire en 1989 et est restée l’une des franchises de divertissement les plus révolutionnaires et les plus innovantes, reconnue dans le monde entier. Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie sont des icônes immédiatement reconnaissables.

Source: Cependant