La 3e dose de rappel sera efficace pour contrer les futures variantes de Covid, selon la recherche

Avec une augmentation du nombre de personnes vaccinées, les scientifiques et les experts de la santé se demandent si et quand la troisième dose de rappel devrait être administrée pour contrôler la propagation du Covid-19. Dans un développement récent, les scientifiques ont découvert que la troisième dose de rappel sera non seulement un moyen efficace de protéger les gens contre les variantes mortelles du virus actuellement en circulation, mais également contre les variantes futures probables, a rapporté l’Indian Express.

Les scientifiques sont arrivés à cette conclusion en constatant qu’à mesure que le nombre de doses de vaccins contre le coronavirus augmente, les anticorps protecteurs contre le coronavirus, y compris contre les variantes plus récentes, augmentent de plus en plus. Les scientifiques ont découvert qu’une seule dose de vaccin Pfizer était moins efficace pour lutter contre les variantes clés, mais le nombre d’anticorps a augmenté plusieurs fois après la deuxième dose et a permis de lutter efficacement contre les nouvelles variantes du coronavirus. Les scientifiques suggèrent qu’une dose de rappel supplémentaire, même des vaccins contenant la souche virale d’origine, peut s’avérer efficace contre les nouvelles variantes du virus.

La recherche, qui a été publiée dans Science Translational Medicine, s’est appuyée sur un petit groupe de travailleurs de la santé qui avaient été vaccinés par dose de Pfizer. Sur le lot, la moitié des agents de santé avaient déjà été pré-exposés au Coronavirus. Les chercheurs ont comparé la réponse en anticorps parmi les agents de santé avant qu’ils ne reçoivent le vaccin, après leur première dose et ensuite après leur deuxième dose.

De nombreux pays qui ont vacciné une quantité substantielle de population avec les deux doses sont aux prises avec la question de l’avenir de leur programme de vaccination compte tenu de la menace constante d’une nouvelle variante du coronavirus.

