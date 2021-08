La 3e saison de The Mandalorian sortirait à l’écran en 2022 – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

in

La saison 3 de The Mandalorian est confirmée, mais il faudra encore patienter pour connaître la date de première. Disney + a prévu de nombreux projets liés au monde de Star Wars, et dans les années à venir, le contenu disponible augmentera considérablement.

Ils travaillent sur diverses retombées de The Mandalorian, ainsi que sur d’autres séries qui se concentreront sur les personnages Obi-Wan Kenobi et Cassian Andor.

La prochaine étape pour les fans est décembre 2021, date de sortie du livre de Boba Fett, et nous verrons également la série Ahsoka (avec Rosario Dawson) à l’avenir. Mais la série qui a engendré ces spin-offs ne va nulle part, et l’histoire de Mando et Grogu se poursuivra sur la plateforme de streaming Disney+.

D’après ce que nous savons jusqu’à présent, il semble que la troisième saison de The Mandalorian sera diffusée en 2022, mais la date exacte reste un mystère, car le début de l’enregistrement a été reporté: au début, ils allaient l’enregistrer simultanément avec Le Livre de Boba Fett. Mais au final, il semble que ce ne soit pas comme ça.

Y aura-t-il une saison 3 de The Mandalorian ? Oui, la série a été renouvelée avant même la sortie de la deuxième saison, mais l’annonce officielle a été faite par son créateur Jon Favreau en décembre 2020.

Date de sortie : La saison 3 de Mandalorian est attendue en 2022, mais nous ne connaissons pas encore la date exacte. Tout ce que nous savons officiellement, c’est que la production allait commencer juste après Le livre de Boba Fett, mais il a été annoncé plus tard qu’ils ne commenceraient à tourner la troisième saison qu’à la fin de 2021 ou au début de 2022. Lucasfilm n’a rien dit, et Pedro Pascal a confirmé en juin qu’ils n’avaient pas encore commencé à enregistrer.

Cast: Pascal reviendra en tant que leader du Mandalorian Din Djarin, mais les autres membres de la distribution n’ont pas encore été officiellement annoncés. Bien sûr, on sait que Gina Carano ne jouera plus Cara Dune. D’autre part, Giancarlo Esposito a laissé entendre que son personnage, Moff Gideon, reviendrait dans le futur.

Histoire : On s’attend à ce que les intrigues principales de la saison 3 de The Mandalorian tournent autour de la connaissance du sort du Dark Saber (également connu sous le nom d’arme Darksaber) et de savoir si Grogu reviendra aux côtés de Mando après avoir été entraîné par Luke Skywalker (Mark Hamill ).

Source : Techrader