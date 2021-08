La 3ème guerre mondiale ? Occident effrayé alors que la Chine et la Russie prennent des mesures pour intégrer leurs forces armées | Politique | Nouvelles

Les analystes disent que les deux États voyous sont sur le point de partager leurs systèmes de communication électrique pour renforcer leur présence stratégique. Moscou et Pékin ont mené un exercice avec plus de 10 000 soldats dans la région occidentale du Ningxia. Les déclarations de leurs ministères de la Défense indiquent que l’accent est mis sur l’alerte précoce et la reconnaissance, la guerre électronique et les attaques conjointes.

Des experts surveilleraient de près l’opération en raison des récents contacts de la Chine et de la Russie avec les talibans.

Cela survient après que les États-Unis et de nombreuses autres forces occidentales ont commencé leur retrait d’Afghanistan, laissant le pays déjà déchiré par la guerre dans le chaos.

Moscou et Pékin sont surveillés pour des signes qu’ils apprennent à coordonner des missions et à mener des opérations conjointes.

Roderick Lee, directeur de recherche à l’Institut d’études aérospatiales de Chine de l’Air University, a déclaré au FT : « C’est la première fois que les Chinois se plongent vraiment, laissant les Russes participer à l’un de leurs exercices.

« Les exercices bilatéraux dédiés visent souvent à développer la relation plutôt que de réelles capacités de combat. »

Mikhail Barabanov, chercheur principal au Centre d’analyse des stratégies et des technologies, un groupe de réflexion basé à Moscou, a déclaré que la décision de la Russie de se joindre aux exercices était “sans aucun doute une étape vers l’approfondissement de l’interaction et de la coopération militaire”.

Il a ajouté: “Il semble que cette coopération s’approfondira plus tôt que prévu, impliquant toutes les nouvelles stratégies des deux parties.”

Alors que les relations entre Moscou et Pékin ne sont pas formalisées, les experts disent que leurs deux armées pourraient commencer à construire des structures de commandement conjointes pour améliorer leur travail ensemble.

M. Lee a déclaré: «Je suis quelque peu hésitant lorsqu’ils disent qu’il ne s’agit pas d’une alliance.

« Si nous les voyons opérer côte à côte et qu’ils commencent à partager des renseignements et des communications, alors il y aura une certaine interopérabilité dans un conflit ou une crise. »

Les médias militaires chinois ont rapporté que les soldats russes auraient pour la première fois accès à l’arsenal de véhicules blindés de Pékin.

“La question est de savoir s’ils autorisent les Russes à accéder à certains des systèmes d’information à ce sujet”, a ajouté M. Lee.

Et depuis 2018, l’Armée populaire de libération a participé à trois des exercices stratégiques annuels de la Russie.

Mais on s’attend à ce que la Chine saute un exercice à venir plus vaste, dans un mouvement que les experts disent être d’arrêter d’alimenter les inquiétudes de l’OTAN.

Richard Weit, directeur du Centre d’analyse politico-militaire à l’Institut Hudson, a déclaré : un.”