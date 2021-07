La 3ème vague de Covid va-t-elle cibler les enfants ? Le ministre de la Santé énumère l’opinion des meilleurs experts de la santé

in

Excluant une maladie extrême similaire à celle signalée chez les patients adultes et âgés, le Dr Arora a déclaré que les enfants peuvent attraper l’infection à Covid-19 mais qu’ils ne tomberont pas gravement malades.

Dans un communiqué, le ministre de la Santé de l’Union, le Dr Harsh Vardhan, a déclaré que les appréhensions concernant les futures vagues de coronavirus affectant les enfants ont été apaisées à plusieurs reprises par les meilleurs experts de la santé du pays et que le pays est prêt à lutter contre la pandémie. Citant des experts de la santé, le Dr Harsh Vardhan a déclaré que le coronavirus retrouvé chez les enfants s’est avéré être de nature bénigne et nécessite rarement une hospitalisation et que des dispositions adéquates ont également été prises pour son traitement. Le ministre a également partagé un communiqué de presse publié par le ministère de la Santé de l’Union citant les meilleurs experts de la santé du pays sur la probabilité que les vagues successives de Covid-19 nuisent aux enfants.

Le communiqué mentionnait la déclaration du Dr VK Paul, membre du NITI Aayog, publiée le mois dernier, selon laquelle les infrastructures de santé ont été renforcées pour fournir un traitement efficace aux enfants susceptibles d’être infectés par le virus. Le Dr Paul a également déclaré que la maladie chez les enfants s’est avérée asymptomatique et a rarement besoin de soins hospitaliers. Cependant, le Dr Paul a averti qu’un petit pourcentage d’enfants touchés pourrait avoir besoin d’une hospitalisation.

Faisant écho au Dr Paul sur la question, le Dr Randeep Guleria, directeur de l’AIIMS, New Delhi, avait précédemment déclaré qu’il n’y avait aucune donnée clinique d’aucune partie du monde qui conclue que les enfants seront la cible principale du coronavirus dans les vagues suivantes de la pandémie . Le Dr Guleria a également déclaré que parmi les enfants qui avaient déjà été infectés au cours des deux premières vagues dans le pays, les enfants en bonne santé se sont rétablis rapidement après avoir présenté une maladie bénigne et seuls ceux présentant une comorbidité et une faible immunité nécessitant des soins hospitaliers.

Sur le front de la vaccination, des essais cliniques chez les enfants pour des vaccins ont déjà commencé dans le pays. Le communiqué cite le Dr NK Arora, président du groupe de travail COVID-19 du Groupe consultatif technique national sur la vaccination (NTAGI) disant que les essais cliniques ont commencé pour le groupe d’âge de 2 à 18 ans et que les résultats de ceux-ci sont attendus d’ici septembre. -Octobre. Excluant une maladie extrême similaire à celle signalée chez les patients adultes et âgés, le Dr Arora a déclaré que les enfants peuvent attraper l’infection à Covid-19 mais qu’ils ne tomberont pas gravement malades.

