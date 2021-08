La 5e saison de Rick et Morty ne se terminera pas ce mois-ci | Divertissement

in

La cinquième saison de Rick et Morty aura une fin très spéciale, mais elle n’arrivera qu’en septembre.

Depuis fin juin, lundi après lundi (parfois un mardi), nous suivons les aventures et mésaventures de Rick Sanchez et Morty Smith dans la cinquième saison de Rick et Morty, la série animée pour adultes hilarante de Natation pour adultes.

Cependant, aujourd’hui, nous n’aurons pas d’épisode, tout comme la semaine prochaine. Et est-ce que Dan Harmon (Communauté) et Justin Roiland (Solar Opposites) prépare une finale de saison spéciale pour Rick et Morty.

Les deux derniers épisodes, dont les titres sont Oublier Sarick Mortshall et Jack Rickmurai, se référant au film de Près de toi (Oubliant Sarah Marshall en version originale) et à la série animée de Jack samouraï, arriveront ensemble le 5 septembre à Adult Swim, et le 6 septembre à HBO Espagne.

Aucune explication n’a été donnée sur les raisons de ce retard, mais il est possible que la décision d’arrêter d’être deux épisodes distincts et les délivrer conjointement sous la forme d’un « long métrage », être la raison principale.

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

La cinquième saison de Rick et Morty a présenté des hauts et des bas, avec des épisodes très osés qui nous ont rappelé les meilleurs moments des premières saisons, et d’autres dont l’accueil a été bien plus discret.

Quoi qu’il en soit, nous avons quelques semaines de “repos” ou d’angoisse, pour attendre la fin de la cinquième saison de Rick et Morty sur HBO Espagne, vous pouvez donc squatter en attendant.

Que pensez-vous que la finale de la saison de Rick et Morty nous apportera? Y aura-t-il un dernier colophon expliquant cette coupure dans la diffusion des épisodes ?

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Javier Cazallas.