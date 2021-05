La 5ème édition de The CUP se jouera à Manlleu

17/05/2021

À 19:21 CEST

La 5e édition de La tasse, Tournoi de football de référence dans la pré-saison de la catégorie National Youth Manlleu en août 2021.

Après l’été dernier la pandémie a forcé l’annulation de l’édition 2020, cette année le tournoi change de décor. Si jusqu’à présent le siège avait été le «Sot del Bagueny» municipal de Sant Pol de Mar, cet été prochain La CUP déménagera au Municipal de Manlleu (Osona) pour des raisons logistiques.

En raison de la situation actuelle, la capacité des sites sportifs a été considérablement réduite et le Domaine municipal de Manlleu, d’une capacité de plus de 3 700 spectateurs, il offre de meilleures garanties de sécurité pour toute la famille de la CUP: joueurs, spectateurs, médias et personnels du football.

Le tournoi, en raison des restrictions actuelles, sera joué cette fois par six équipes catalanes qui se battront pour soulever le spectaculaire trophée.