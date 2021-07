La 5G augmentera les ventes des opérateurs de 30%

La technologie 5G signifiera une augmentation de jusqu’à 30% dans les ventes des télévendeurs. La mise en œuvre de l’Internet des objets (IoT) et la technologie 5G se traduira par une augmentation du volume d’affaires des opérateurs de télécommunications entre le 12 et 30% d’ici 2026, selon des analystes consultés par l’agence Efe.

Cette technologie offre “une excellente occasion” pour que les opérateurs de télécommunications « assument de nouveaux rôles » et agissent « Plus que des développeurs de réseaux », s’adressant à de nouvelles sources de revenus en devenant des facilitateurs de services “et même des créateurs de services”, comme l’explique Ericsson Espagne.

Selon Miguel Ángel Bernal, professeur à la Fondation d’études financières (FEF), cette technologie “sera le poids central de l’économie” dans les deux prochaines années.

Mais il n’y a pas que les opérateurs qui en bénéficieront. le directeur des données, de l’IoT et de l’intelligence artificielle chez Microsoft en Espagne, Luis Montero, prévient que l’adoption de l’Internet des objets dans les entreprises s’élèvera à 1,1 billion de dollars (1 billion d’euros) en 2025.

“Ce que tous ces systèmes vont faire, c’est capturer de vraies affaires et créer des affaires supplémentaires par rapport aux revenus des entreprises”, souligne-t-il. Mais pour cela, les experts envisagent d’investir dans R + D + je.

Bernal estime que les entreprises atteindront “Double ou triple” les investissements et les capacités de la 5G, la technologie nécessaire au développement de l’IoT.

Beaucoup d’entre eux misent déjà beaucoup sur cette technologie. Microsoft s’est engagé à investir plus de 5 000 millions de dollars (4 522 millions d’euros) et des entreprises plus petites comme Xiaomi investiront plus de 1 000 millions de dollars (904 millions d’euros).

Montero explique que grâce à cet investissement, son entreprise peut atteindre une capacité de calcul et de surveillance “très élevée”, ce qui se traduit par une “opportunité d’optimiser les ressources et d’introduire l’efficacité dans tous les processus de production” de son entreprise.

Une autre des entreprises qui a opté pour la mise en œuvre de l’Internet des objets pour améliorer ses opérations est Starbucks. En 2013, ils ont connecté toutes leurs machines, ce qui leur permet d’anticiper les pannes pour que toutes leurs cafétérias fonctionnent à pleine capacité.

D’autre part, la mise en place de cette interconnexion numérique comporte une série de risques tels que le piratage, la vulnérabilité et l’utilisation frauduleuse des données des utilisateurs.

Ce sont des dangers qui préoccupent particulièrement les utilisateurs de serrures intelligentes, qui permettent d’ouvrir la porte sans avoir besoin d’une clé classique, simplement avec une application mobile ou une empreinte digitale.

Pour éviter cela, la société britannique BSI se consacre à la génération de normes et de réglementations entre les mains de groupes internationaux et de la Commission européenne. Par la suite, ils vérifient dans leurs laboratoires avec leurs propres systèmes d’audit que cela est effectué “en laissant constantes les conditions de sécurité dans lesquelles ils ont été fabriqués”, comme indiqué Javier Castells, directeur et gérant de BSI en Espagne et en Italie.

« Le risque que vous ne voulez pas prendre est que cette serrure soit vandalisée ou piratée. C’est pourquoi nous effectuons des vérifications dans un laboratoire, où cette serrure est testée selon les normes. Nous avons déjà des clients sur ce marché », déclare Castells.

Il assure également qu’il travaille déjà avec des entreprises de télécommunications, avec des agences gouvernementales des Émirats arabes unis et avec le département de la culture du gouvernement britannique dans l’élaboration de normes, ainsi qu’avec des fabricants de serrures numériques et des startups qui développent des voitures autonomes.

Le responsable précise que 20 % du volume d’affaires de l’entreprise concerne déjà le domaine de la cybersécurité. Selon l’étude “Résumé des recherches et études 2019” préparée par Microsoft, 94 % des entreprises utiliseront cette innovation technologique d’ici fin 2021.

Dans le domaine de la santé, l’internet des objets permettra de réaliser des opérations médicales à distance. « Un usager qui souffre d’une maladie et qui doit être opéré pourra être opéré par un médecin qui réalisera l’opération à distance, depuis un autre lieu », exemplifie Bernal.