La 5G de milieu de gamme s’améliore encore

Crédit: fourni par MediaTek

MediaTek a annoncé le chipset Dimensity 900, un processeur 5G de milieu de gamme doté des dernières technologies CPU et GPU.Les premiers téléphones équipés du SoC devraient être lancés dans les prochaines semaines.

MediaTek aurait été le plus grand fabricant de puces pour smartphones au monde en 2020, devançant Qualcomm. Une grande partie de son succès récent est dû à sa gamme croissante de silicium Dimensity 5G, et la société a maintenant annoncé le Dimensity 900 comme le dernier membre de cette famille.

Le Dimensity 900 est un chipset 6 nm, tout comme le dernier SoC phare du Dimensity 1200. Vous obtenez un processeur octa-core, avec deux nouveaux cœurs Cortex-A78 (jusqu’à 2,4 GHz) et six cœurs Cortex-A55 (jusqu’à 2 GHz). Ce n’est donc pas tout à fait comme les quatre cœurs de processeur lourds que nous voyons dans les processeurs phares. De plus, le Cortex-A78 n’est qu’une légère mise à niveau par rapport au Cortex-A77, mais nous sommes néanmoins heureux de voir le dernier processeur ici.

Le dernier processeur de MediaTek arbore également un GPU Arm Mali-G68 MC4, qui est essentiellement le même GPU que le Mali-G78 utilisé dans les produits phares mais avec beaucoup moins de cœurs (tout ce qui a six cœurs ou moins obtient la désignation G68). Ainsi, ceux qui recherchent une bonne expérience de jeu avec un budget limité voudront garder un œil sur les repères / critiques des appareils exécutant ce chipset.

Qu’est-ce que le Dimensity 900 offre d’autre?

En passant à la connectivité, vous pouvez vous attendre à une 5G inférieure à 6 GHz (toujours pas de mmWave ici) avec des vitesses de téléchargement maximales de 2,77 Gbps. Les autres fonctionnalités de connectivité incluent la prise en charge de la double carte SIM 5G + 5G, le Wi-Fi 6 et les capacités Bluetooth 5.2.

En termes de fonctionnalité de caméra, le MediaTek Dimensity 900 prend en charge les caméras simples 108MP, les caméras doubles 20MP + 20MP, jusqu’à quatre caméras simultanées, 4K HDR et l’enregistrement 4K / 30fps.

D’autres caractéristiques notables incluent un APU de troisième génération pour l’apprentissage automatique, une résolution d’affichage maximale de 2520 x 1080, un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, la prise en charge de HDR10 + et la prise en charge du codec AV1.

Attendez-vous à ce que les premiers téléphones équipés du MediaTek Dimensity 900 soient lancés «sur le marché mondial» au deuxième trimestre 2021, a noté le fabricant de puces. Cela signifie donc que vous pouvez vous attendre à des appareils dans les prochaines semaines.