La 5G est-elle meilleure que le câble pour Internet à domicile?

Meilleure réponse: Non. À moins que vous n’ayez accès à mmWave 5G, la connexion Internet par câble sera plus rapide. Pour certains clients ruraux, cependant, la 5G peut être la meilleure option.

Avez-vous une couverture mmWave?

Pour la plupart d’entre nous, la 5G n’est pas meilleure que le câble pour Internet à domicile, mais c’est une excellente deuxième option pour quelques-uns. Si vous avez déménagé dans une nouvelle maison, vous n’avez probablement qu’une seule option pour Internet haut débit filaire, et c’est le câble. Un bon modem câble associé à un excellent routeur Wi-FI 6 peut offrir des vitesses de téléchargement très rapides avec de bons temps de ping, mais c’est loin d’être parfait. Néanmoins, une connexion 5G avec un bon signal peut offrir des vitesses de téléchargement comparables avec des vitesses de téléchargement améliorées tant que vous avez une couverture.

Le câble nécessite un câble coaxial pour être acheminé de votre maison ou appartement à un poteau électrique ou à une boîte de distribution. Bien que ces câbles soient assez robustes, chaque connexion est un point de défaillance potentiel, et si quelque chose ne va pas, il peut être difficile de le réparer. La 5G supprime ce point de défaillance et votre modem n’a besoin que de se connecter à la tour. Si quelque chose ne va pas avec la connexion, le FAI peut le régler à la source plutôt que de vérifier des dizaines de points de connexion pendant des heures.

Un des endroits où le câble a un sérieux avantage est la vitesse. Si vous avez suivi l’actualité du déploiement de la 5G, vous avez peut-être vu des opérateurs comme Verizon vanter des vitesses de téléchargement incroyables bien supérieures à 1 Gbit / s, mais ces résultats sont le meilleur des cas. Bien qu’une excellente connexion mmWave puisse offrir ces vitesses, la plupart d’entre nous n’obtiendront pas ce niveau de couverture dans nos maisons. Même Verizon, avec son réseau mmWave 5G ultra-large bande (UWB), indique aux clients de ne s’attendre qu’à des vitesses allant de 300 Mbps à 1 Gbps.

En ce qui concerne la vitesse pure, le câble sera en mesure de fournir une connexion plus cohérente. Pourtant, la plupart d’entre nous peuvent très bien se débrouiller avec les 300 Mbps bas de gamme de Verizon 5G ou les 100 Mbps sur T-Mobile 5G. Ces connexions 5G offrent également de meilleures vitesses de téléchargement, ce qui est important pour les créateurs de contenu qui ont besoin d’importants téléchargements pour terminer à temps.

La 5G présente un sérieux avantage en ce qui concerne à la fois les vitesses de téléchargement et les limites de données. Ni T-Mobile ni Verizon n’ont de plafonds de données sur les services Internet à domicile. Avec de nombreux câblodistributeurs comme Cox et Comcast imposant des plafonds de données, il n’y a pas une tonne de concurrence pour un illimité. S’il est vrai que la plupart des clients, en particulier ceux qui disposent de la télévision par câble, n’utiliseront pas plus que leur limite de données, les coupeurs de cordon et les joueurs peuvent se rapprocher.

Avec un jeu PS5 comme Returnal consommant plus de 50 Go de données, les limites de données sont beaucoup plus problématiques que jamais pour les joueurs, surtout s’ils téléchargent plusieurs jeux en un mois ou ont plusieurs consoles dans la maison. C’est également un gros problème pour les streamers de jeux qui ont souvent besoin de suivre des heures de streaming HD plusieurs nuits par semaine.

La vitesse 5G est une question de couverture

Votre kilométrage variera en ce qui concerne Internet 5G. L’internet à domicile mmWave Ultra Wideband 5G de Verizon peut être haut débit, mais s’il y en a assez, les vitesses peuvent chuter rapidement. C’est une affaire beaucoup plus importante pour l’UWB de Verizon, car mmWave est beaucoup plus sensible aux interférences que la bande C ou la 5G sous-6. Internet à domicile Verizon UWB 5G est désormais disponible dans 33 villes. Si vous pouvez obtenir un signal suffisamment bon, UWB est extrêmement rapide.

Ce qui n’est pas si rapide, c’est T-Mobile. Bien qu’il soit loin d’être commuté, le réseau 5G de T-Mobile est construit sur une combinaison de spectre basse et moyenne bande et n’est pas aussi rapide que mmWave. Comme nous l’avons constaté dans notre revue T-Mobile Home Internet, cela peut être une excellente ressource pour quelqu’un qui n’a pas d’autres options, mais c’est loin d’être parfait. Pour d’autres, l’installation d’une station de câble peut représenter une dépense énorme de plusieurs milliers de dollars, tandis que T-Mobile n’a besoin que d’un signal.

La 5G en tant que solution Internet fixe à domicile a ses problèmes, mais elle peut être la solution idéale pour les bonnes personnes, bien que seul le temps nous dira si c’est une meilleure solution que quelque chose comme Starlink. C’est également formidable de voir une certaine concurrence sur un marché qui a été dominé et abusé par les fournisseurs de câbles et de téléphones offrant des services Internet en tant que produit secondaire pendant des décennies.

