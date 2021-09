La 5G n’est pas seulement une question de haut débit, mais aussi de données rapides, de haute sécurité : Priyanka Anand, VP & HR head (South East Asia, Oceania & India), Ericsson

Priyanka Anand, vice-présidente et responsable des ressources humaines (Asie du Sud-Est, Océanie et Inde), Ericsson

Le déploiement de la 5G apportera d’importantes opportunités d’embauche en Inde, et Ericsson India parie gros là-dessus. Priyanka Anand, vice-présidente et responsable des ressources humaines (Asie du Sud-Est, Océanie et Inde), Ericsson, a déclaré à Shubhra Tandon de FE que l’entreprise forme son personnel en interne et prévoit également d’embaucher de nouveaux talents pour répondre à la demande croissante. Extraits :

Pourquoi les organisations devraient-elles se préparer à la 5G ?

Tout le rythme de la préparation de la 5G s’est accéléré en raison de l’épidémie de Covid. Pour moi, la 5G est la technologie sous-jacente qui peut apporter tout cela autour d’une faible latence qui crée une expérience transparente pour les gens. Ainsi, il ne s’agit pas seulement de haute vitesse, mais aussi de données rapides et de haute sécurité, en particulier dans les industries de haute technologie comme la nôtre. Donc, ce que la 5G peut faire pour collaborer de manière transparente, c’est changer les attentes et les comportements des gens, et donc la 5G doit être adoptée par tous les secteurs.

La 5G étant une nouvelle technologie, quel type de talent avons-nous, quel type de formation et de recyclage est nécessaire et que fait Ericsson dans ce domaine ?

Ericsson cherche à développer les talents en interne. Nous avons une académie, un objectif, nous avons une plate-forme concentrée disponible pour créer des opportunités d’apprentissage et des expériences d’apprentissage pour nos employés. C’est n’importe quand, n’importe où pour apprendre comme n’importe où, n’importe quand en travaillant. Nous veillons à ce qu’il s’agisse de la 5G, de l’IoT ou du cloud computing, il y a suffisamment de talents pour ces technologies. Nous recruterons également de nouveaux talents issus du marché et des universités ; nous cherchons à créer ces opportunités d’apprentissage et ces référentiels de talents en achetant, en acquérant et en développant des talents.

Combien de personnes sont formées à cette technologie chez Ericsson, pouvez-vous discuter des plans de recrutement pour l’année ?

Il est difficile de commenter en termes de chiffres. Il s’agit toujours d’une combinaison de la demande, de ce que nous pouvons remettre à neuf, perfectionner et requalifier en interne, et de ce que nous devons obtenir du marché. Donc, je pense que 20% de ce qu’exactement la compétence demande sur le marché se trouve avec Ericsson. Mais ce nombre est incertain, et à mesure que les choses s’accélèrent, les demandes des clients s’accélèrent. Nous continuons à envisager une augmentation prudente comprise entre 5 % et 10 %, mais le nombre peut être absolument influencé d’une manière ou d’une autre, en fonction de la demande des clients, de la demande de compétences et de la manière dont nous pouvons accélérer notre entonnoir de confiance interne. L’effectif actuel en Inde est de plus de 20 000 personnes réparties dans les centres de livraison et les opérations régionales.

Quels types d’ouvertures voyez-vous dans les télécoms, en dehors de la technologie 5G ?

L’IoT, le cloud computing, l’OSS et le VSS restent prioritaires, mais nous mettrons certainement l’accent sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, qui créent une plus grande efficacité et permettent à nos employés de passer du temps sur un travail plus cérébral, car la transaction pièce est prise en charge par ces automatisations. Certains rapports sur l’emploi suggèrent une croissance de 18 à 20% des opportunités d’emploi dans l’espace des télécommunications.

La demande de technologies de niche augmente et l’on dit que le talent devient coûteux à acquérir. Êtes-vous également confronté à ce défi?

La guerre des talents s’intensifie définitivement. Nous n’ignorons pas que nous devrons tout mettre en œuvre pour pouvoir retenir les meilleurs talents dont nous disposons, et aussi investir énormément sur l’attractivité et faire ce qu’il faut pour offrir aux personnes des opportunités de développement, en veillant à ce que nous préparions les gens pas seulement pour ici et maintenant, mais les rendre à l’épreuve du futur.

Le coût salarial a-t-il augmenté avec l’intensification des talents ?

Le coût salarial est un concept insaisissable. Si nous avons plus de personnes, bien sûr, le coût salarial augmentera. À chaque moment donné, nous comparons notre rémunération avec toutes les sociétés de référence qui nous disent quelle est la bonne rémunération et les compétences pour lesquelles nous embauchons. Nous avons toujours fait et nous nous efforçons de rester compétitifs dans cette gamme.

Y a-t-il eu une augmentation du personnel contractuel pour Ericsson ?

La dotation en personnel contractuel représente 40 % de la main-d’œuvre, et il y a eu une augmentation des embauches au cours des deux dernières années. L’Inde a toujours été un contributeur majeur à l’embauche sur le marché global, ces chiffres augmenteront à nouveau en raison de la demande en 5G. Je m’attendrais à une augmentation des effectifs d’environ 10 % en Inde pour l’année 2021. Les embauches prévues seront presque au même niveau que cette année.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.