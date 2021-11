T-Mobile a annoncé aujourd’hui que son haut débit « Ultra Capacity 5G » est désormais disponible pour 200 millions de personnes à travers les États-Unis, le transporteur atteignant le cap des semaines avant la date prévue.



Ultra Capacity 5G est le réseau 5G haut débit de T-Mobile qui est plus rapide que le réseau Extended Range 5G qui couvre 308 millions de clients T-Mobile. Alors que la plage étendue 5G offre des vitesses de type LTE, Ultra Capacity 5G est plus capable.

T-Mobile prévoyait initialement de couvrir 200 millions de personnes d’ici la fin de 2021 et a atteint cet objectif rapidement. Comme l’a noté The Verge, il s’agit d’un maximum théorique basé sur la couverture offerte par T-Mobile. En réalité, T-Mobile compte un peu plus de 100 millions d’abonnés, qui ne pourront pas tous accéder aux vitesses 5G en raison des limitations de l’emplacement ou de l’appareil.

L’Ultra Capacity 5G de T-Mobile repose en grande partie sur le spectre de la bande moyenne 2,5 GHz plutôt que sur le spectre mmWave 5G utilisé par d’autres opérateurs comme AT&T et Verizon. Comme l’explique T-Mobile dans le communiqué de presse annonçant la couverture, la société visait un spectre à bande moyenne pour apporter des vitesses 5G au nombre maximum de personnes, et T-Mobile a déployé le spectre 2,5 GHz depuis qu’il a acquis Sprint.

Les vitesses plus rapides mmWave 5G d’AT&T et de Verizon sont largement limitées à certaines zones des grandes villes, bien que les deux opérateurs aient également une couverture 5G inférieure à 6 GHz plus lente. AT&T et Verizon prévoyaient de déployer le spectre à mi-bande à partir de cette année, mais leurs plans ont été retardés en raison des inquiétudes de la FAA concernant les interférences des avions.

L’accent mis par T-Mobile sur le spectre à mi-bande est la raison pour laquelle T-Mobile était l’opérateur 5G le plus rapide des États-Unis lors du test annuel de PCMag. La couverture plus large de T-Mobile a permis au transporteur d’atteindre les vitesses moyennes les plus élevées de 162,3 Mb/s, battant AT&T et Verizon. Verizon avait les vitesses les plus rapides dans l’ensemble, mais sa couverture était beaucoup plus limitée en raison du manque actuel de spectre à mi-bande et de la disponibilité limitée de ses vitesses mmWave.

