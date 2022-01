La 64e édition des GRAMMY Awards a été reportée en raison de la variante Omicron

La Recording Academy et CBS ont publié une déclaration conjointe annonçant qu’ils reporteraient les 64e GRAMMY Awards en raison de la prolifération rapide de la variante Omicron du virus COVID-19.

Les deux sociétés ont publié une déclaration disant: «Après un examen et une analyse attentifs avec des responsables de la ville et de l’État, des experts en santé et sécurité, la communauté des artistes et nos nombreux partenaires, la Recording Academy® et CBS ont reporté le 64e spectacle annuel des GRAMMY Awards®. La santé et la sécurité des membres de notre communauté musicale, du public en direct et des centaines de personnes qui travaillent sans relâche pour produire notre émission restent notre priorité absolue. Compte tenu de l’incertitude entourant la variante Omicron, la tenue du salon le 31 janvier contient tout simplement trop de risques. Nous sommes impatients de célébrer Music’s Biggest Night® à une date ultérieure, qui sera annoncée prochainement.

Nominés pour les 64e Grammy Awards ont été annoncés en novembre. Des étoiles comme J. Cole, Canard, Lil Nas X, Justin Bieber, Billie Eilish, SA, Olivia Rodrigo, et plus ont reçu plusieurs hochements de tête. Jon Batiste est en tête de tous les nominés avec 11 nominations.

Le meilleur album de rap présente un pool de nominés particulièrement empilé, qui comprend J. Cole pour The Off-Season, Drake avec Certified Lover Boy, Nas atteint de la maladie du roi II, Kanye West pour DONDA, et Tyler, le créateur de Call Me If You Get Lost. DMX a également reçu une nomination pour sa chanson « Bath Salts », qui met en vedette Jay-Z et Nas.

Les nominés du Record de l’année comprennent ABBA, Jon Batiste, Tony Bennett et Lady Gaga, Justin Bieber, Brandi Carlile, Doja Cat, Billie Eilish, Lil Nas X, Olivia Rodrigo et Silk Sonic.

Les candidats à l’album de l’année sont Jon Batiste (We Are), Tony Bennett et Lady Gaga (Love For Sale), Justin Bieber (Justice [Triple Chucks Deluxe]) Doja Cat (Planet Her), Billie Eilish (Happier Than Ever), HER (Back of My Mind), Lil Nas X (Montero, Olivia Rodrigo (Sour), Taylor Swift (Evermore) et Kanye West (DONDA).

Visitez le site officiel de GRAMMY pour plus d’informations.