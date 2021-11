La 9e personne décède des suites de blessures subies au festival Astroworld de Travis Scott

22 ans Bharti Shahani est décédée … faisant d’elle la 9e victime de Travis ScottFestival Astroworld.

Shahani, qui était senior à la Texas A&M University, est décédé jeudi des suites de blessures subies lors de l’événement de vendredi soir à Houston … selon un avocat de la famille.

Lire du contenu vidéo

Comme nous l’avions signalé, Shahani avait déjà été déclaré mort cérébrale, et était sous respirateur. Elle était allée à Astroworld avec sa sœur et sa cousine, mais les deux se sont séparées lors d’une vague de foule. Bharti aurait subi plusieurs crises cardiaques après l’écrasement de la foule et a été transporté d’urgence dans un hôpital local.

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Lors d’une conférence de presse émouvante jeudi, un représentant de la famille de Bharti a confirmé qu’elle était la femme dans une vidéo – obtenue par TMZ – qui était tomba sur la tête comme elle a été effectuée par les premiers intervenants. Le représentant dit qu’ils veulent que justice soit rendue à Bharti et à sa famille… et que quiconque fasse passer les profits avant la sécurité soit tenu responsable.

Lire du contenu vidéo

Bharti marque la dernière victime de la tragédie, et il est possible que d’autres arrivent. Comme nous l’avons signalé, un enfant de 9 ans Ezra Blount est toujours hospitalisé et se bat pour sa vie. Sa famille, avec l’aide d’un avocat des droits civiques, Ben Crump, a poursuivi Travis et Live Nation pour les blessures qu’ils disent avoir été causées lorsqu’Ezra a été piétiné.

Travis a s’est engagé à payer pour les frais funéraires des victimes du spectacle et pour fournir des services de santé mentale aux personnes touchées par les événements.

Un représentant de Travis nous dit : « Au cours de la semaine dernière, Travis Scott et son équipe ont activement exploré des voies de connexion avec chaque famille touchée par la tragédie à travers les liaisons appropriées. Il est bouleversé par la situation et souhaite désespérément partager ses condoléances et leur apporter de l’aide dès que possible, mais veut rester respectueux des souhaits de chaque famille sur la façon dont ils aimeraient être connectés. »

Ils poursuivent: « Aux familles qui souhaitent contacter directement son équipe, veuillez envoyer un e-mail à AW21information@gmail.com où nous aurons une équipe sur place pour vous aider. »