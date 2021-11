La 9e personne décède des suites de blessures subies lors d’une vague de foule

Le nombre de morts du festival annuel Astroworld de Travis Scott est passé à neuf. TMZ rapporte que Bharti Shahani, 22 ans, est décédé. Shahani, qui était senior à la Texas A&M University, est décédé le jeudi 11 novembre des suites de blessures subies lors de l’événement de vendredi soir précédent. Des informations selon lesquelles Shahani aurait été déclarée en état de mort cérébrale ont commencé à circuler en ligne avant que l’avocat de sa famille n’annonce à TMZ la nouvelle de sa mort.

Shahani a assisté à Astroworld avec sa sœur et son cousin. Elle s’est séparée d’eux lors d’une vague de foule. Bharti aurait subi plusieurs crises cardiaques après l’écrasement de la foule. Elle a été transportée d’urgence dans un hôpital local pour une évaluation et un traitement plus approfondis.

L’avocat de la famille de la victime a tenu une conférence de presse pour discuter de la tragédie. « Il y a une vidéo que les gens ont vue d’une jeune femme tombant d’une civière alors qu’ils essayaient de la sortir de là et de l’évacuer. C’était Bharti Shahani », a déclaré un porte-parole de la famille, qui semble avoir été le cousin Shahani. assisté à l’événement avec.

La famille de Shahani a également exprimé son chagrin et son indignation lors de la conférence de presse. « Le mot que la plupart des gens utilisent est en fait tragédie, mais je pense que la connotation derrière le mot tragédie implique en quelque sorte que c’était quelque chose d’inévitable », a déclaré un membre de la famille. « Donc, je pense que ce mot est faux. Je pense que le mot qui devrait être utilisé est le mot atrocité. C’était évitable à 100%. C’était un acte de pure brutalité. »

Il poursuit ensuite en blâmant toutes les personnes impliquées dans l’événement pour le résultat malheureux, ajoutant: « Si les producteurs, les réalisateurs, les organisateurs et Live Nation avaient fait leur travail, s’ils avaient embauché des agents de sécurité correctement contrôlés et des médecins formés, s’ils n’avaient pas « pas grossièrement survendu l’événement, puis laisser des centaines et peut-être des milliers de personnes se faufiler, s’ils ne nous avaient pas entassés dans les trois côtés des barricades… ils nous ont étouffés. Ils ont fait ça à Bharti. »

Les survivants de la vague continuent de s’exprimer alors que l’enquête se poursuit. Bryan Espinoza, qui a assisté au concert avec son frère Jonathan, a déclaré à CNN qu’il avait du mal à dormir depuis toute l’épreuve. « J’ai vu des gens crier devant mon visage, essayant juste de se battre pour leur vie, en gros. La vie de tout le monde était en danger et j’ai juste vu des gens s’évanouir, des corps sur le sol, juste beaucoup de choses que vous ne voyez pas dessus quotidiennement », a déclaré Espinoza. « À un moment donné, j’ai pensé que je n’allais pas y arriver. »

Scott s’est exprimé sur Instagram le lendemain de la tragédie, affirmant qu’il était dévasté et ignorait la gravité de la situation. Il promet qu’il coopère avec les enquêteurs dans l’affaire. Plusieurs poursuites, qui énumèrent Scott, ont été déposées par des victimes et leurs familles.