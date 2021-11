LA ‘aluns rejoint le nouveau projet Dick Wolf

Dick Wolf a un autre spectacle en route. Deadline rapporte que la nouvelle émission de Wolf est un thriller intitulé Dark Woods, qui se concentre sur la « mort suspecte d’un jeune volontaire du parc dans la forêt de séquoias de Californie ». Law & Order: Corey Stoll, ancien de Los Angeles, et Monica Raymund, ancien de Chicago Fire, font partie d’une série dramatique de podcasts scénarisée de Dick Wolf’s Wolf Entertainment. Cela marque le projet de Wolf dans le monde des podcasts scénarisés. En 2019, il a lancé Hunted, avec Parker Posey et Brandon Scott.

Stoll a joué le rôle du détective Tomas Jaruszalski dans Law & Order: LA. Raymund a joué le rôle de Gabriela Dawson Casey dans Chicago Fire. Les deux ont enregistré la nouvelle série à distance.

La nouvelle série de podcasts scénarisés sera lancée le 8 novembre. Elle commence par la découverte du corps d’un jeune volontaire au milieu des séquoias de Californie. Deux ex-conjoints séparés doivent mettre de côté leurs problèmes pour découvrir la vérité. L’enquête révèle une tournure surprenante impactée par les sites de culture illégale de marijuana, qui révèle une organisation criminelle plus importante.

La série est écrite par David Pergolini et réalisée par Takashi Doscher. Dick Wolf et Elliot Wolf sont producteurs exécutifs. La série est produite par Wolf Entertainment et Endeavour Content en collaboration avec Waverunner Studios.

Elliot Wolf a déclaré à Deadline que le projet était né de sa fascination pour la façon dont les parcs d’État sont surveillés. « Ces parcs ne relèvent pas de la juridiction locale, ce sont des terres fédérales, ce sont donc des employés fédéraux qui les surveillent et nous avons pensé que c’était une prémisse vraiment intéressante pour un spectacle », a-t-il déclaré.

Wolf note que l’audio était la clé de la production afin de le rendre crédible sans composant visuel. « L’objectif était de rendre cette expérience aussi immersive que possible et de la rendre aussi réelle que possible. La conception sonore réelle est en grande partie des sons enregistrés dans la forêt. Lorsque vous entendez une tasse de café ramasser, c’est un vrai café tasse », a-t-il déclaré.

Il est prévu d’adapter la série au cinéma ou à la télévision. « Nous voulons raconter une belle histoire sous forme de podcast. C’est avant tout et nous voulons toucher les auditeurs du monde entier », ajoute-t-il. « Si ces histoires résonnent d’autant mieux et nous cherchons certainement à exercer cette propriété intellectuelle dans toutes les capacités possibles. »