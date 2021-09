in

21/09/2021 à 23:57 CEST

Les Manchester City n’a pas accusé le fléau de blessures, avec jusqu’à cinq habitués de la première équipe, et a tiré de la carrière pour vaincre le Les vagabonds de Wycombe dans la Coupe Carabao. Les “chairboys” prenaient la tête au tableau d’affichage après vingt minutes, mais les “citoyens” ne laissaient aucune marge d’erreur : avant la pause, ils portaient le score à 3-1 et sortaient du match nul.

MCI

WJC

Manchester City

Steffen; Egan-Riley, Burns, Mbete-Tabu, Wilson-Esbrand (McAtee, M.72); Lavia, Foden, De Bruyne ; Mahrez, Ferran Torres (Palmer, M.72), Sterling.

Les vagabonds de Wycombe

Stockdale ; Stewart, Tafazolli, Jacobson ; McCarthy, Wheeler, Gape (Scowen, M.68), Kaikai (Horgan, M.68), Obita ; Hanlan, Akinfenwa. (Vokes, M.65).

Buts

0-1 M.22 Hanlan ; 1-1 M.29 De Bruyne ; 2-1 M.43 Mahrez ; 3-1 M.45 Foden ; 4-1 M.71 Ferran Torres; 5-1 M.83 Mahrez ; 6-1 M.89 Palmer.

Arbitre

Robert Jones. TA : Lavia (M.40).

Guardiola a fait ses débuts jusqu’à six joueurs de l’académie. L’arrière du onze de départ avait une moyenne de 18 ans, entièrement composé de joueurs locaux Egan-Riley, Burns, Mbete-Tabu et Wilson-Esbrand. Ce dernier, ailier gaucher, a quitté l’Etihad applaudi après une prestation remarquable à laquelle il a assisté Mahrez pour le deuxième but.

Au premier but du visiteur Hanlan, qui a poussé le réseau après une agitation dans la région, ils ont mis une solution Foden et De Bruyne. Un génie des Anglais a servi le lien avec le Belge. Mahrez a terminé le retour avec une passe décisive du jeune Wilson-Esbrand, et Foden a paraphé avec un coup du lapin avant la pause.

A la reprise Ferran Torres et Mahrez encore ils mettent la dentelle. Deux autres joueurs locaux sont entrés sur le terrain de jeu, deux des grands joyaux de l’Académie « citoyen », McAtee et Palmer. Ce dernier a culminé avec le sixième dans l’addition. City passe au quatrième tour.