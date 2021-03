La baby-sitter qui a assassiné un enfant en la battant et en la secouant est emprisonnée ⋆ .

Sean Sadler, 32 ans, a été décrit comme « un agresseur caché à la vue de tous » à Birmingham Crown Court (Photo: PA)

Une baby-sitter a été emprisonnée à vie après avoir assassiné un enfant en bas âge après des semaines d’abus horribles.

Sean Sadler, 32 ans, a infligé des lésions cérébrales mortelles et six côtes cassées à Lilly Hanrahan, 21 mois, et l’a laissée pendant environ trois heures avant d’appeler une ambulance.

Il a été condamné à purger au moins 20 ans de prison après avoir fait des tentatives «honteuses et lâches» pour dissimuler ses actes, qui «étaient liés à son tempérament incontrôlable».

Des ecchymoses ont commencé à apparaître sur le corps de la petite fille « pétillante » après que Sadler a commencé une relation avec le tuteur de Lilly au printemps 2017.

Le tuteur a commencé à photographier les ecchymoses en septembre, demandant au personnel de sa crèche de surveiller l’enfant.

Lily a été transportée à l’hôpital dans l’après-midi du 19 novembre 2017 après s’être effondrée alors qu’elle était aux soins de Sadler.

Les médecins ont conclu que ses blessures étaient trop graves et ont désactivé le maintien de la vie du tout-petit trois jours plus tard.

Sadler a nié le meurtre, affirmant que Lilly s’était endormie sur le canapé après avoir regardé la télévision et qu’il avait appelé le 999 quand il était incapable de la réveiller.

Mais les jurés ont entendu comment la petite fille «normale et heureuse» avait été secouée et battue avec une telle violence qu’elle a subi des fractures.

Le juge Saini a imposé une peine obligatoire à vie à la baby-sitter, affirmant qu’il s’était livré à un « subterfuge » et à une « supercherie » pour dissimuler une agression sur Lilly commise environ une semaine avant sa mort.

Birmingham Crown Court a appris qu’il avait déjà été condamné à quatre reprises pour des infractions de voies de fait, à commencer par une attaque au cours de laquelle il avait frappé son partenaire d’alors avec une chaîne de chien.

Les infractions, qui ont conduit à des comparutions devant le tribunal en 2012, 2014 et 2017, comprenaient également une agression à l’extérieur d’un club social dans laquelle une femme victime a été frappée au visage sans avertissement.

Le juge Saini, qui a infligé une peine simultanée de trois ans pour l’agression antérieure contre Lily, a déclaré que l’accusé n’avait montré « aucun remords » pour « l’agression brutale ».

Il a déclaré à Sadler: « M. (Jonas) Hankin QC, au nom de la Couronne, avait raison de vous décrire comme un agresseur caché à la vue de tous.

«Vous êtes un menteur accompli. Malheureusement, vous avez réussi à convaincre (le tuteur de Lilly) de vous permettre d’avoir la charge de Lilly.

« À l’une de ces occasions où vous étiez censé prendre soin de Lilly, vous avez commis une grave agression.

« Vous avez tardé à demander de l’aide médicale pendant plusieurs heures et, ce faisant, vous avez montré une indifférence insensible à la souffrance de Lilly. Il a dû être évident pour vous qu’elle était gravement blessée.

«C’était un assaut brutal, à tous points de vue, et vous n’avez montré aucun remords.

