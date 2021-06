La Bachelorette 2021 : Comment regarder le Live Stream ?

“The Bachelorette” d’ABC met en vedette Katie Thurston.

Katie Thurston, la favorite des fans de “The Bachelor”, est en tête d’affiche de la saison 17 de “The Bachelorette”, qui sera diffusée le lundi 7 juin à 20 h HE / PT sur ABC.

Si vous n’avez pas de câble, voici différentes manières de regarder gratuitement en ligne une diffusion en direct de « The Bachelorette » :

Avant-première de ‘La Bachelorette’ 2021

Jouer

Rencontrez les hommes de Katie Thurston ! – The Bachelorette Summer 2021 Vingt-neuf hommes charmants et une boîte mystère espèrent avoir de la chance en amour avec Katie Thurston lors de la première de la fougueuse 17e saison de “The Bachelorette” LUNDI 7 JUIN (de 20 h 00 à 22 h 00 HAE), le ABC.2021-05-18T04 : 25 : 06Z

Katie Thurston était une candidate assez populaire à la saison de “The Bachelor” de Matt James et, en tant que telle, la directrice marketing de la banque de l’État de Washington, âgée de 30 ans, a remporté le prochain concert convoité de “Bachelorette”.

Lors de la première de la saison, “29 Singles and a Mystery Box” concourront pour le cœur de Thurston, selon le communiqué de presse d’ABC.

Les hommes sont les suivants :

• Aaron, 26 ans, agent d’assurance de San Diego, Californie.

• Andrew M., 31 ans, procureur adjoint de Newport Beach, Californie.

• Andrew S., 26 ans, footballeur professionnel de Vienne, Autriche

• Austin, 25 ans, investisseur immobilier de Mission Viejo, Californie.

• Brandon, 26 ans, responsable des pièces automobiles du Queens, New York.

• Brendan, 26 ans, apprenti pompier de Toronto, Ontario, Canada

• Christian, 26 ans, agent immobilier de Boston, Massachusetts.

• Cody, 27 ans, directeur des ventes de fermetures à glissière de San Diego, Californie.

• Connor B., 29 ans, professeur de mathématiques à Nashville, Tennessee.

• Conor C., 28 ans, ancien joueur de baseball de Costa Mesa, Californie.

• David, 27 ans, spécialiste des produits techniques de Nashville, Tennessee.

• Gabriel, 35 ans, homme d’affaires de Charlotte, Caroline du Nord.

• Garrett, 29 ans, responsable marketing logiciel de Salinas, Californie.

• Greg, 27 ans, un représentant des ventes marketing d’Edison, NJ.

• Hunter, 34 ans, stratège logiciel de Houston, Texas

• Jeff, 31 ans, un vendeur de peau chirurgicale de Jersey City, NJ.

• John, 27 ans, barman de Pacific Beach, Californie.

• Josh, 25 ans, consultant informatique de Miami, Floride.

• Justin, 26 ans, un conseiller en ventes d’investissement de Baltimore, Maryland.

• Karl, 34 ans, conférencier motivateur de Miami, Floride.

• Kyle, 26 ans, recruteur technique de Fort Lauderdale, Floride.

• Landon, 25 ans, entraîneur de basket-ball de Dallas, Texas.

• Marcus, 30 ans, courtier immobilier de Portland, Oregon.

• Marty, 25 ans, danseur de Reno, Nevada.

• Michael, 36 ans, propriétaire d’une entreprise d’Akron, Ohio

• Mike, 31 ans, propriétaire d’un gymnase à San Diego, Californie.

• Quartney, 26 ans, entrepreneur en nutrition de Dallas, Texas

• Thomas, 28 ans, courtier immobilier de Poway, Californie.

• Tre, 26 ans, ingénieur logiciel de Covington, Géorgie.

• ??????, ??, en boîte de ??????

Jouer

Katie Thurston est la bachelorette ! – Première LUNDI 7 8 JUIN | 7c sur ABC Katie Thurston sera la prochaine star de la 17e saison de “The Bachelorette”, en première LUNDI 7 8 JUIN | 7c sur ABC ! Parmi les femmes de la saison 25, Katie a émergé comme une voix de premier plan, qui s’est levé à plusieurs reprises contre l’intimidation et la négativité dans la maison, et les femmes de toute l’Amérique l’ont applaudie pour avoir défendu quoi… 2021-04-25T18: 44: 09Z

La description de la première prévoit que: “Katie Thurston entreprend son voyage pour trouver l’amour avec son charme, son esprit et son attitude pragmatique dont les fans sont tombés amoureux pendant son séjour dans” The Bachelor “. Avec l’aide d’anciens célibataires et mentors Kaitlyn Bristowe et Tayshia Adams à ses côtés, Katie est prête à rencontrer ses hommes ; mettant en vedette 30 prétendants chanceux potentiels faisant tous les arrêts, accessoires et mouvements dans l’espoir d’attirer votre attention avant la toute première cérémonie des roses. Bouclez votre ceinture, ce sera une saison pas comme les autres sur “The Bachelorette”.

“The Bachelorette” est diffusé les lundis à 20 h HE / PT sur ABC.

